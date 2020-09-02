Asus ZenBook S UX393 готов к выходу: Thunderbolt 4, 100% от спектра P3, видеопроцессоры Intel Xe
Asus регулярно выпускает тонкие и лёгкие ноутбуки - но ZenBook S UX393 отличился не только тонким профилем, но и нестандартными характеристиками.
Начать описание стоит с 13.9-дюймового экрана 3:2 с разрешением 3300 на 2200 точек. Сам производитель называет это разрешение "3.3K". Тонкие рамки - 2.68 миллиметра по бокам, 8.26 миллиметра внизу - сопровождаются заводской калибровкой и полным охватом модного спектра DCI-P3. Поскольку он шире более традиционного спектра sRGB, то и sRGB тоже должен отображаться на 100%. Металлический корпус модели UX393 весит около 1.35 килограмма при 15.7-миллиметровой толщине в закрытом виде.
Внутри корпуса пользователя ждёт процессор Intel архитектуры Tiger Lake - либо Core i5, либо Core i7. Все эти процессоры оснащены встроенными видеопроцессорами Intel двенадцатого поколения (архитектура Xe) с, максимально, 96 вычислительными ядрами. UX393 поставляется, максимально, с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x-4266 и с твердотельными накопителями вместительностью до 1 ТБ, подключаемыми по PCI-Express 3.0 x4 или x2. Встроенный модуль беспроводной сети совместим с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
В плане портов есть один USB A 3.2, один HDMI, крохотный картридер microSD, два USB C / Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит.
Встроенная аудиосистема несёт на себе логотипы Asus SonicMaster и Harmon Kardon. Аккумулятора ёмкостью 67 ватт-часов должно хватить на 12 часов работы, зарядка выполняется через USB типоразмера C. Комплектное ЗУ будет выдавать до 65 ватт, заявлена поддержка быстрой зарядки, но безо всяких подробностей - как быстро, какой ток, так далее.
Нет подробностей и про срок начала продаж, а также про цену. Если сказать навскидку - в течение ближайших полутора месяцев и около $1400.
Источник(и)
Asus