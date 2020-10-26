Intel уже отгружает дискретные видеокарты Iris Xe Max DG1 производителям ноутбуков
В последнее время утечек насчет первой дискретной видеокарты Intel Iris Xe Max DG1 довольно много. На данный момент о ней известно то, что она схожа со встроенной Intel Iris Xe G7 из процессоров Tiger Lake-U, но работает на более высокой частоте и, естественно, имеет собственную видеопамять GDDR5. Компания Acer уже объявила о выходе модели Swift 3x с видеокартой Iris Xe Max DG1 - в продажу она должна поступить в декабре. Минимальная стоимость Acer Swift 3x составит €899 за конфигурацию с Core i5-1135G7, в то время как более мощная конфигурация получит Core i7-1165G7.
Окончательные сомнения относительно появления дискретной видеокарты Intel развеял исполнительный директор этой компании - Боб Свон (Bob Swan). Он сообщил, что в данный момент Iris Xe Max DG1 уже поставляется всем производителям-заказчикам. Ожидается, что ноутбуки с первой дискретной видеокартой Intel появятся до конца текущего года. В то же время, Intel не сообщают ее точных характеристик.
Вдобавок, Свон также поделился некоторыми подробностями относительно Xe DG2 - первой настольной дискретной видеокарты Intel. Судя по пресс-релизу, компания все еще работает над Xe DG2, но по информации Anandtech она снова вернулась в лаборатории Intel для дополнительного тестирования. Видимо инженерный образец после "обкатки" в тестах показал надобность доработки перед выходом на рынок; вероятные сроки выхода DG2 - вторая половина 2021. Дополнительно Свон также подтвердил, что Xe DG2 основана на архитектуре Xe-HPG, а значит DG2 является отдельным продуктом, а не более старшей моделью рядом с DG1.