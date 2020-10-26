Intel уже отгружает дискретные видеокарты Iris Xe Max DG1 производителям ноутбуков

Исполнительный директор Intel Боб Свон (Bob Swan) подтвердил информацию о том, что первые дискретные видеокарты Intel Xe попадут к производителям ноутбуков до конца года - чуть ранее, чем планировалось изначально. Игровая настольная видеокарта Intel DG2, тем не менее, в ближайшее время не появится.

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В последнее время утечек насчет первой дискретной видеокарты Intel Iris Xe Max DG1 довольно много. На данный момент о ней известно то, что она схожа со встроенной Intel Iris Xe G7 из процессоров Tiger Lake-U, но работает на более высокой частоте и, естественно, имеет собственную видеопамять GDDR5. Компания Acer уже объявила о выходе модели Swift 3x с видеокартой Iris Xe Max DG1 - в продажу она должна поступить в декабре. Минимальная стоимость Acer Swift 3x составит €899 за конфигурацию с Core i5-1135G7, в то время как более мощная конфигурация получит Core i7-1165G7.

Окончательные сомнения относительно появления дискретной видеокарты Intel развеял исполнительный директор этой компании - Боб Свон (Bob Swan). Он сообщил, что в данный момент Iris Xe Max DG1 уже поставляется всем производителям-заказчикам. Ожидается, что ноутбуки с первой дискретной видеокартой Intel появятся до конца текущего года. В то же время, Intel не сообщают ее точных характеристик.