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Intel уже отгружает дискретные видеокарты Iris Xe Max DG1 производителям ноутбуков

Первая дискретная видеокарта Intel Iris Xe уже поставляется заказчикам (Изображение: Intel)
Первая дискретная видеокарта Intel Iris Xe уже поставляется заказчикам (Изображение: Intel)
Исполнительный директор Intel Боб Свон (Bob Swan) подтвердил информацию о том, что первые дискретные видеокарты Intel Xe попадут к производителям ноутбуков до конца года - чуть ранее, чем планировалось изначально. Игровая настольная видеокарта Intel DG2, тем не менее, в ближайшее время не появится.
Alex Alderson,
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В последнее время утечек насчет первой дискретной видеокарты Intel Iris Xe Max DG1 довольно много. На данный момент о ней известно то, что она схожа со встроенной Intel Iris Xe G7 из процессоров Tiger Lake-U, но работает на более высокой частоте и, естественно, имеет собственную видеопамять GDDR5. Компания Acer уже объявила о выходе модели Swift 3x с видеокартой Iris Xe Max DG1 - в продажу она должна поступить в декабре. Минимальная стоимость Acer Swift 3x составит €899 за конфигурацию с Core i5-1135G7, в то время как более мощная конфигурация получит Core i7-1165G7.

Окончательные сомнения относительно появления дискретной видеокарты Intel развеял исполнительный директор этой компании - Боб Свон (Bob Swan). Он сообщил, что в данный момент Iris Xe Max DG1 уже поставляется всем производителям-заказчикам. Ожидается, что ноутбуки с первой дискретной видеокартой Intel появятся до конца текущего года. В то же время, Intel не сообщают ее точных характеристик.

Вдобавок, Свон также поделился некоторыми подробностями относительно Xe DG2 - первой настольной дискретной видеокарты Intel. Судя по пресс-релизу, компания все еще работает над Xe DG2, но по информации Anandtech она снова вернулась в лаборатории Intel для дополнительного тестирования. Видимо инженерный образец после "обкатки" в тестах показал надобность доработки перед выходом на рынок; вероятные сроки выхода DG2 - вторая половина 2021. Дополнительно Свон также подтвердил, что Xe DG2 основана на архитектуре Xe-HPG, а значит DG2 является отдельным продуктом, а не более старшей моделью рядом с DG1.

Intel Xe DG2 будет основана на архитектуре Xe-HPG (Изображение: Intel)
Intel Xe DG2 будет основана на архитектуре Xe-HPG (Изображение: Intel)

Источник(и)

Intel, Anandtech

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Alex Alderson, 2020-10-26 (Update: 2020-10-26)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 