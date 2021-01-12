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CES 2021 | Intel анонсировала 35-ваттные процессоры семейства Tiger Lake-H

Intel Tiger Lake-H35 предлагают игровые возможности для компактных ноутбуков (Изображение: Intel)
Intel Tiger Lake-H35 предлагают игровые возможности для компактных ноутбуков (Изображение: Intel)
Компания Intel анонсировала на CES 2021 35-Вт процессоры семейства Tiger Lake-H, которые предназначены для компактных и мобильных ноутбуков. Таким образом, Intel вновь увеличивает сегментацию игровых ноутбуков, но как бы там ни было, по одноядерной производительности новые чипы должны сравниться с AMD Renoir Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H. Старшим среди анонсированных моделей является Core i7-11375H Special Edition, который способен ускоряться до 5 ГГц, а также поддерживает resizeable BAR в паре с видеокартами Nvidia Ampere.
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Как и сообщалось в ранних утечках, компания Intel в рамках семейства Tiger Lake-H будет предлагать 35-Вт и 45-Вт процессоры. Модели с TDP 35 Вт рассчитаны на применение в тонких и компактных игровых ноутбуках, в то время как грядущие 45-Вт модели семейства (еще не представлены официально) предложат производительность уровня настольных систем. Сегодня на CES 2021 компания Intel официально представила только 35-Вт процессоры Tiger Lake-H, которые, по сути, увеличивают сегментацию рынка игровых ноутбуков.

Новые категории игровых ноутбуков

Представив 35-Вт процессоры, Intel создает новые категории игровых ноутбуков, увеличив сегментацию этого рынка. Все игровые модели с дискретными видеокартами компания разделила на такие категории: Essential ($699-$999), Ultraportable ($999-$1999), Thin Enthusiast и Halo Enthusiast (более $1999). Анонсированные сегодня процессоры предназначены для использования в моделях категории Ultraportable.

Пока-что неизвестно, станут ли производители ноутбуков придерживаться данной классификации, но по крайней мере можно будет использовать ее, чтобы быстро и точно описать стоимость и тип какой-либо модели, не прибегая к точным спецификациям.

Категории игровых ноутбуков (Изображение: Intel)
Категории игровых ноутбуков (Изображение: Intel)

Особенности процессоров Core H-серии 11 поколения

В Intel считают, что игровые ноутбуки категории Ultraportable должны быть тонкими и обладать лучшими чертами игрового класса. Если говорить точнее, то основные черты чипов Tiger Lake-H35 - это поддержка PCIe Gen4, беспроводные адаптеры Killer Wi-Fi 6E Gig+ (с поддержкой Killer Prioritization Engine), порты Thunderbolt 4, поддержка Optane H20 и другие особенности. 

В то же время, поддержка разгона и утилиты XTU у моделей H35 будет отсутствовать - все это будет только у 45-Вт моделей, что выйдут позже в первом квартале 2021. Тем не менее, все процессоры Tiger Lake-H получат поддержку resizable BAR.

Особенности PCH Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Особенности PCH Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Особенности PCH Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Особенности PCH Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Особенности PCH Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Особенности PCH Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)

Список представленных 35-Вт моделей

Согласно Intel, 35-Вт процессоры Tiger Lake-H предоставят идеальный баланс мобильности и игровой производительности. Если верить чипмейкеру, Tiger Lake-H35 будут способны разгоняться до 5 ГГц при активности одного ядра благодаря механизму Turbo Boost 3.0. Правда, такой частоты может достичь только старший чип семейства - Core i7-11375H Special Edition.

Помимо упомянутой старшей модели, Intel представила еще две: Core i7-11370H и Core i5-11300H. Все процессоры Tiger Lake-H35 обладают 4 ядрами и способны обрабатывать 8 потоков, а также имеют регулируемый TDP с 28 до 35 Вт.

В Intel утверждают, что по одноядерной производительности Core i7-11375H аналогичен 45-Вт процессорам 10 поколения. На презентации было продемонстрировано, что в SPECRATE 2017_int_base новый Core i7-11375H на 30% превосходит 35-Вт AMD Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H, оба из которых содержат 8 ядер и способны обрабатывать 16 потоков.

Если говорить об игровой производительности, то Tiger Lake-H35 способны обеспечивать более 70 к/с в 1080p и "плавный игровой процесс" в 4K. Точные цифры мы сможем узнать только после того, как Nvidia снимет эмбарго с публикации игровых тестов мобильных видеокарт RTX 30.

Tiger Lake-H35 - платформа для компактных ноутбуков, которые способны запускать игры (Изображение: Intel)
Tiger Lake-H35 - платформа для компактных ноутбуков, которые способны запускать игры (Изображение: Intel)
Особенности Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Особенности Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Сравнение одноядерной производительности Core i7-11375H с AMD Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H (Изображение: Intel)
Сравнение одноядерной производительности Core i7-11375H с AMD Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H (Изображение: Intel)
Игровые возможности Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Игровые возможности Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Модели процессоров Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
Модели процессоров Tiger Lake-H35 (Изображение: Intel)
 

Сроки появления в продаже

Все крупные производители ноутбуков представят в этом году компактные модели на основе Tiger Lake-H35. В Intel говорят о более чем 40 различных моделях от Acer, Asus, MSI, Vaio, Dell, HP, Lenovo и других вендоров. Многие из них дебютируют на CES 2021.

Более 40 различных моделей на Tiger Lake-H35 будут анонсированы в 2021 (Изображение: Intel)
Более 40 различных моделей на Tiger Lake-H35 будут анонсированы в 2021 (Изображение: Intel)

Источник(и)

Intel

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-12 (Update: 2021-01-12)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 