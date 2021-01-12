Согласно Intel, 35-Вт процессоры Tiger Lake-H предоставят идеальный баланс мобильности и игровой производительности. Если верить чипмейкеру, Tiger Lake-H35 будут способны разгоняться до 5 ГГц при активности одного ядра благодаря механизму Turbo Boost 3.0. Правда, такой частоты может достичь только старший чип семейства - Core i7-11375H Special Edition.

Помимо упомянутой старшей модели, Intel представила еще две: Core i7-11370H и Core i5-11300H. Все процессоры Tiger Lake-H35 обладают 4 ядрами и способны обрабатывать 8 потоков, а также имеют регулируемый TDP с 28 до 35 Вт.

В Intel утверждают, что по одноядерной производительности Core i7-11375H аналогичен 45-Вт процессорам 10 поколения. На презентации было продемонстрировано, что в SPECRATE 2017_int_base новый Core i7-11375H на 30% превосходит 35-Вт AMD Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H, оба из которых содержат 8 ядер и способны обрабатывать 16 потоков.

Если говорить об игровой производительности, то Tiger Lake-H35 способны обеспечивать более 70 к/с в 1080p и "плавный игровой процесс" в 4K. Точные цифры мы сможем узнать только после того, как Nvidia снимет эмбарго с публикации игровых тестов мобильных видеокарт RTX 30.

