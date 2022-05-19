Acer ConceptD 100: Новый компактный компьютер с Intel Alder Lake и NVIDIA Quadro
ConceptD 100, новый компактный компьютер Acer с аккуратным дизайном, должен появиться в продаже в районе сентября. Помимо ЦП семейства Intel Alder Lake - каких именно, не сказано, возможно, класса энергопотребления T - в новинке будут использоваться карты профессиональной серии NVIDIA Quadro, точнее, T400 и T1000. (Обе используют тот же графический процессор архитектуры Turing, что и GeForce GTX 1650, хотя с некоторыми урезаниями.)
- Размеры компьютера: 13.74 x 37.3 x 35.9 сантим.
- Операционная система в комплекте: Windows 11 Pro
Заявлено, что ConceptD 100 будет продаваться в нескольких частях света, в числе прочего, на европейском континенте и в странах так называемого Ближнего Востока. Цена на данный момент известна только для стран ЕС и начинается от 999 евро за самые простые сборки.
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Пресс-релиз Acer