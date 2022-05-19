Notebookcheck Logo
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Acer ConceptD 100: Новый компактный компьютер с Intel Alder Lake и NVIDIA Quadro

Цена простых конфигураций ConceptD 100 в странах ЕС: От €999 (Изображение: Acer)
Цена простых конфигураций ConceptD 100 в странах ЕС: От €999 (Изображение: Acer)
Системный блок высотой менее 40 сантиметров будет нести в себе до 128 ГБ оперативной памяти
Alex Alderson, 🇺🇸 🇳🇱 ...
Intel Alder Lake PC и всё, что связано с ним свежие релизы рабочие станции

ConceptD 100, новый компактный компьютер Acer с аккуратным дизайном, должен появиться в продаже в районе сентября. Помимо ЦП семейства Intel Alder Lake - каких именно, не сказано, возможно, класса энергопотребления T - в новинке будут использоваться карты профессиональной серии NVIDIA Quadro, точнее, T400 и T1000. (Обе используют тот же графический процессор архитектуры Turing, что и GeForce GTX 1650, хотя с некоторыми урезаниями.)

  • Размеры компьютера: 13.74 x 37.3 x 35.9 сантим.
  • Операционная система в комплекте: Windows 11 Pro

Заявлено, что ConceptD 100 будет продаваться в нескольких частях света, в числе прочего, на европейском континенте и в странах так называемого Ближнего Востока. Цена на данный момент известна только для стран ЕС и начинается от 999 евро за самые простые сборки.

(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)

Source(s)

Пресс-релиз Acer

Хотите ноутбук с Ryzen 9 5950X? Так...
Титан возвращается: MSI воскресила ...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5743 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2115 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
Alex Alderson, 2022-05-19 (Update: 2022-05-19)