Nvidia GeForce RTX 4090 скоро появится в ноутбуках

Благодаря новой порции утечек стало известно, что Nvidia планирует выпустить мобильную версию GeForce RTX 4090 для ноутбуков. Видеокарта будет базироваться на чипе AD103 с TGP около 175 Вт. Производитель также работает над младшими моделями нового поколения

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Абсолютно все обзоры Nvidia GeForce RTX 4090 говорят об одном: у текущего флагмана поколения Ada Lovelace невероятно высокое энергопотребление. По этой причине адаптация под мобильный форм-фактор вызывает вопросы. Тем не менее, судя по внутренним документам компании, которые обнаружил пользователь Twitter под ником REHAWK, Nvidia активно работает над рядом новых видеокарт с архитектурой Ada Lovelace для ноутбуков. Среди них числится и RTX 4090.

Популярный информатор Kopite7Kimi говорил о разработке мобильной GeForce RTX 4090 за несколько месяцев до анонса настольной модели. По его словам, мобильная версия будет иметь индекс GN21-X11 и получит графический процессор AD103 с TGP 175 Вт. Вполне естественно, из-за сниженного энергопотребления разница с настольной RTX 4090 будет огромной, но у Nvidia по сути и нет выбора, ведь в корпусах ноутбуков попросту недостаточно места для имплементации ускорителей с более высоким TGP. Впрочем, новинка в любом случае получит прибавку производительности за счет перехода на архитектуру Ada Lovelace со всеми ее плюшками, в числе которых и DLSS 3.

Довольно необычно, что среди опубликованных мобильных видеокарт поколения Ada Lovelace отсутствует стандартная RTX 4080: сразу за флагманской GeForce RTX 4090 идет основанная на ГП AD104 мобильная RTX 4080 Ti (175 Вт TGP), а затем GeForce RTX 4070 (AD106, 140 Вт TGP) и GeForce RTX 4060 с RTX 4060 Ti - она основаны на разных версиях чипа AD106. К сожалению, пока-что в утечках нет даже примерной информации о сроках выхода мобильных видеокарт Ada Lovelace, однако если ориентироваться на прошлогодний цикл выпуска, то новинки должны появиться на CES 2023.