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Игровые ноутбуки на Linux могут получить поддержку Nvidia Advanced Optimus

Теперь Linux, вероятно, будет нормально работать на ноутбуках, вроде Alienware x15 R2
Теперь Linux, вероятно, будет нормально работать на ноутбуках, вроде Alienware x15 R2
Ноутбуки на Linux пока-что проигрывают моделям на Windows из-за отсутствия таких современных технологий, как Nvidia Advanced Optimus. Исправить эту проблему может помочь сама Nvidia, которая работает над новыми API для ядра Linux, что обеспечат поддержку MUX-переключателя
ноутбуки Linux / Unix Софт GPU

Nvidia взялась за разработку новых API (uAPI) для поддержки динамического MUX-переключателя в Linux. На данный момент в этой ОС за переключение MUX отвечает инструмент vga-switcheroo. В сущности он разрабатывался как раз для переключения видеокарт на ноутбуках с гибридной графикой, но в Nvidia, похоже, считают, что функционал текущей реализации недостаточен для динамического MUX, который официально именуется как Advanced Optimus.

Для лучшего понимания ситуации следует напомнить, что современные ноутбуки на Windows автоматически переключаются между встроенной в процессор графикой и дискретной видеокартой (если она есть) для минимизации энергопотребления. В операционной системе данный функционал именуется MSHybrid, а свою реализацию Nvidia назвала Optimus. Последний действительно улучшает автономность, но его проблема в том, что даже при использовании дискретной видеокарты все сгенерированные кадры проходят через встроенную в процессор графику, которая выступает в роли frame-буфера. Таким образом, пропускная способность шины PCI Express используется сразу в несколько сторон, из-за чего ее становится недостаточно и частота кадров падает.

Так называемый MUX-переключатель позволил пользователям физически переключать ввод встроенного дисплея со встроенной графики на дискретную видеокарту, обходя тем самым проблему с пропускной способностью. Дополнительный плюс такого решения - появляется поддержка G-Sync и других фирменных технологий Nvidia для встроенного дисплея (если он совместим, естественно). Такие ноутбуки, как Asus ROG Strix Scar 15, позволяют управлять MUX-переключателем не только из BIOS, но и из Windows, однако при этом требуется перезагрузка

В то же время, существуют модели вроде Alienware x15 R2, которые за счет поддержки Advanced Optimus (динамический MUX), могут переключать ввод встроенного дисплея налету без перезагрузок и выключений. Согласно Nvidia, Advanced Optimus предлагает повышенную частоту кадров в играх, снижение задержек и поддержку G-Sync и все это без какой-либо надобности для пользователя что-либо переключать в BIOS или настройках.

Теперь же в Nvidia решили добавить данную возможность и в Linux. Разработчик из Nvidia Дэниел Дадап (Daniel Dadap) опубликовал свою версию "RFC-DRM-based uAPI for Dynamic Mux Switching" на freedesktop.org. По его словам, vga-switcheroo не подходит для автоматического переключения MUX на лету, пока экран активен. Дело в том, что данный инструмент способен переключать видеокарты только тогда, когда на экран еще ничего не выводится. 

Конечно, можно было бы просто усовершенствовать vga-switcheroo, но для этого понадобилась бы реализация дополнительных инструментов для пользователя. Кроме того, vga-switcheroo предполагает наличие лишь одного MUX в системе. На сегодняшний день в подавляющем большинстве систем по другому и не бывает, однако в Nvidia утверждают, что в будущем могут появиться устройства с несколькими MUX-переключателями (один для встроенного дисплея, второй для подключаемых внешних мониторов/телевизоров). По словам Дэниела, в Nvidia разработали и тестируют прототип X11/GLX с динамическим MUX для реализации бесшовного переключения в Linux.

Помимо реализации новых uAPI, разработчик предлагает связать MUX с подсистемой ядра Linux Direct Rendering Manager, которая отвечает за взаимодействие с графическим процессором современных видеокарт.

Пока-что в Nvidia собирают отзывы сообщества, но если инициатива компании получит одобрение разработчиков и пользователей, мы скоро можем увидеть нормальную реализацию современной гибридной графики в Linux, что, наконец, уберет еще один аргумент в пользу ноутбуков на Windows.

Nvidia Advanced Optimus избавляет от необходимости ручного переключения и перезагрузки (Изображение: Nvidia)
Nvidia Advanced Optimus избавляет от необходимости ручного переключения и перезагрузки (Изображение: Nvidia)

Источник(и)

Phoronix на Freedesktop.org

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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-11-12 (Update: 2022-11-12)