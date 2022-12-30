Производительность грядущих мобильных видеокарт Nvidia RTX 4000 раскрыта благодаря утечкам бенчмарков Мобильные видеокарты Nvidia GeForce RTX 4000 протестировали в бенчмарках (Изображение: Nvidia) Мобильные видеокарты Nvidia RTX 4060/4080/4090 еще не представлены официально, но уже успели показать на что способны в ряде бенчмарков. Прирост производительности относительно Ampere впечатляет 🇫🇷 ... 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇹 🇨🇳 🇳🇱 🇵🇱 Anil Ganti, 🇺🇸

4 Обзоры Судя по истории предыдущих анонсов, Nvidia должна представить мобильные версии видеокарт с архитектурой Ada Lovelace на CES 2023. Пока новинки не представлены официально, результаты их тестирования в различных бенчмарках уже слили в интернет, за счет чего можно примерно оценить прирост производительности по сравнению с RTX 3000 Ampere.

RTX 4060 Ресурс ITHome опубликовал результаты тестирования мобильной GeForce RTX 4060 в 3DMark Time Spy. Видеокарте удалось набрать 10050 баллов, то есть примерно на 20% больше, чем у GeForce RTX 3060 (средний результат 8313 баллов по нашей базе данных). Если же взять в расчет максимальный результат, полученный RTX 3060 (9235 баллов), разница будет меньше. Что известно о ноутбуке на котором тестировалась GeForce RTX 4060? Судя по данным Videocardz, это модель китайского производителя ThunderRobot на базе Intel Core i7-13700H семейства Raptor Lake - скорее всего на CES 2023 будет представлено множество подобных по конфигурации ноутбуков от более популярных брендов. Как вы увидите ниже, RTX 4090 будет намного мощнее GeForce RTX 4060, но для Nvidia последняя более важна, так как видеокарты серий RTX XX60/XX50 продаются лучше всего. К сожалению, о самой RTX 4060 пока неизвестно практически ничего, помимо используемого графического чипа, которым является AD106. Все остальные характеристики мы узнаем уже на CES 2023.

4 Новости Оценка Nvidia GeForce RTX 4060 в 3DMark Time Spy (Изображение: ITHome)

RTX 4080 Мобильная версия GeForce RTX 4080 набрала 178038 баллов в Geekbench: преимущество над мобильной GeForce RTX 3080, как и ожидалось, весомое - последняя набирает около 138000 баллов. То есть, производительность грядущей представительницы поколения Ada Lovelace находится на уровне настольной RTX 3080 (~180000 баллов). Учитывая, что речь в утечке идет об инженерном образце, релизная версия видеокарты, в зависимости от выставленного TGP и версии драйвера, может превзойти свою настольную предшественницу. Благодаря Geekbench стали известны и другие характеристики мобильной RTX 4080: максимальная частота графического процессора достигла 2.01 ГГц, объем видеопамяти составил 12 ГБ. Также можно увидеть, что чип имеет 58 SM-блоков (7424 CUDA-ядер). Согласно предыдущим утечкам, уровень TGP видеокарты может быть в районе 150-175 Вт плюс дополнительные 25 Вт за счет механизма Dynamic Boost.

RTX 4090 Мобильная Nvidia GeForce RTX 4090 сумела достичь впечатляющих 210290 баллов в Geekbench OpenCL. Данный результат на ~45% выше, чем у самой мощной представительницы мобильной линейки Ampere - RTX 3080 Ti (средняя оценка ~140000). Благодаря такому результату новинка вплотную приблизилась к настольной GeForce RTX 3090. Впрочем, у нас есть сомнения, что финальная версия Nvidia GeForce RTX 4090 для продажи сможет выдавать такие результаты - в лабораторных условиях нет ограничений по тепловыделению, как у реальных моделей ноутбуков для продажи. Скорее всего максимальный TGP будет составлять ~200 Вт или даже меньше с учетом одновременной нагрузки на процессор. Судя по данным из GeekBench, по характеристикам мобильная Nvidia GeForce RTX 4090 максимально приближена к настольной RTX 4080: графический чип имеет 76 SM-блоков (9738 CUDA-ядер), 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и максимальную частоту 2040 МГц. Остальные характеристики станут известны на CES 2023.

Тест Nvidia GeForce RTX 4090 в Geekbench (Изображение: Geekbench)

Источник(и) Geekbench (1), (2) Benchleaks, Videocardz, ITHome

Автор перевода: - 2936 статей на Notebookcheck c 2018 года Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheckc 2018 года Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.