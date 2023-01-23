Notebookcheck Logo

На CES 2023 не показали ни одного ноутбука с видеокартой GeForce MX. Nvidia отказывается от моделей начального уровня?

Судя по всему Nvidia отказалась от GeForce MX (Изображение: Nvidia)
Судя по всему Nvidia отказалась от GeForce MX (Изображение: Nvidia)
Nvidia, вероятно, решила отказаться от видеокарт GeForce MX для ноутбуков. Из-за мощных встроенных ускорителей, таких как AMD Radeon 680M и дискретных видеокарт начального уровня Intel Arc A350M/A370M, выпуск моделей MX-серии потерял смысл
ноутбуки видеокарты GeForce GPU

Видеокарты Nvidia серии GeForce MX - это ускорители начального уровня, разработанные специально для тонких и легких ноутбуков, дабы обеспечить небольшой рывок производительности по сравнению со встроенными решениями. Однако судя по выставке CES 2023, где не показали ни одного ноутбука на базе GeForce MX, в Nvidia, похоже, решили отказаться от данной серии.

Такое предположение сделали на ресурсе ITHome и, надо сказать, небезосновательно - встроенная графика в современных процессорах уже стала достаточно мощной. Возьмем к примеру AMD Radeon 680M, что является частью мобильных процессоров Ryzen 6000: данная модель уже превосходит дискретную GeForce MX450, в то время как грядущая Radeon 780M скорее всего обойдет MX550/MX570 (вариант RTX 2050 с урезанным на 2 ГБ объемом видеопамяти).

Кроме того, в продажу уже поступили ноутбуки - такие как Samsung Galaxy Book2 и Acer Swift X - с дискретными видеокартами Intel Arc A350M и Arc A370M. Из-за появления нового игрока в данной нише у Nvidia не остается выгоды в производстве чипов для видеокарт MX-серии.

Косвенно намерения производителя подтверждают и характеристики представленных на CES 2023 мобильных видеокарт GeForce RTX 40. Nvidia заметно расширила диапазон возможных значений TGP: у мобильной RTX 4050, например, можно выставить от 35 до 115 Вт (+ от 10 до 25 Вт Dynamic Boost).

Да, мобильная RTX 4050 по потреблению явно будет превосходить 25-ваттную GeForce MX550/MX570, но ноутбуки на базе таких моделей предназначены для простой обработки контента, воспроизведения видео в высоком разрешении и запуска игр в 1080p на низких настройках, с чем ныне прекрасно справляется и Radeon 680M.

Источник(и)

ITHome 

Ещё по теме

Ноутбуки на базе RTX 4000 получат рывок производительности и эффективности (Изображение: Nvidia)
Nvidia представила линейку мобильных видеокарт RTX 4000: Революция производительности и энергоэффективности 03/01/2023
Мобильные видеокарты Nvidia GeForce RTX 4000 протестировали в бенчмарках (Изображение: Nvidia)
Производительность грядущих мобильных видеокарт Nvidia RTX 4000 раскрыта благодаря утечкам бенчмарков 30/12/2022
Ускорители Blackwell RTX 50 могут перейти на MCM-компоновку (Изображение: Nvidia Grace Hopper H100 CNX)
Архитектура Blackwell RTX 50 может принести самый значительный прирост производительности за всю историю видеокарт Nvidia 22/12/2022
RTX 3060 Ti получила апгрейд памяти (Изображение: Zotac)
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti теперь доступна с более быстрой памятью GDDR6X 22/11/2022
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
.170
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 01 месяц > На CES 2023 не показали ни одного ноутбука с видеокартой GeForce MX. Nvidia отказывается от моделей начального уровня?
Vaidyanathan Subramaniam, 2023-01-23 (Update: 2023-01-23)