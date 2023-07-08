PCI-SIG разработала улучшенные разъемы питания для видеокарт с защитой от плавления

Появление нового разъема питания 12VHPWR вышло неоднозначным: множество пользователей жаловались и жалуются на расплавление коннектора. На замену ему уже спешит новый тип штекера 12V2X6. Тем временем Nvidia уже успела внедрить улучшенные разъемы на своих свежих видеокартах

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В ближайшее время новый разъем 12VHPWR уйдет в прошлое - таким образом было решено защитить владельцев современных видеокарты от возможного ущерба, вызванного перегревом и оплавлением коннектора. В середине июня PCI Special Interest Group (SIG) выпустила спецификации разъема 12V-2x6, который также именуется 12V2X6. Он стал частью обновленной версии интерфейса PCIe 6.0, презентация которого стала частью конференции разработчиков PCI-SIG 2023.

Специалисты YouTube-канала Igor's Lab уже смогли получить информацию и подробности о новой спецификации CEM 5.1, а также показать множество снимков будущих разъемов. Их также можно увидеть и вживую на конференции PCI-SIG - зона для ознакомления будет действовать до 24 июля 2023 года.

Новый разъем позволяет передавать мощность 150, 300 и 600 Вт для особо мощных видеокарт. Впрочем, как утверждает автор канала Igor's Lab, несмотря на новое название, это всего лишь дальнейшее развитие разъема 12VHPWR.

Ключевым элементом улучшенного коннектора является изменение группы контактов Sense, которые определяют состояние линии. Они расположены над самим разъемом 12V2X6 и чуть смещены назад. Сделано это для того, чтобы при подключении сначала появлялся контакт по линии питания и уже затем по линии Sense. Впрочем, пока контакты Sense не зайдут в разъем, питание по основной линии не подается - это лучший способ убедиться, что коннектор вставлен до конца.

Для снижения вероятности критического нагрева, особенно при большой мощности, изгиб кабеля допускается как можно дальше от разъема. Новые контакты с измененной конструкцией также должны улучшить ситуацию.

По словам автора Igor's Lab, стандартизация уже продвинулась достаточно далеко, так что финальная версия разъема вряд-ли изменится кардинально.

Тем временем Nvidia уже внесла изменения в разъемы после исследования случаев расплавления. В RTX 4070 FE используется новый разъем, который имеет несколько иное положение контактов Sense-группы, а также другие изменения, которые должны улучшить надежность соединения.

Подробное видео по теме с разъяснения от Igor's Lab: