Настольная Nvidia RTX 4060/Ti запечатлена на фото

Предполагаемые снимки RTX 4060/Ti Founders Edition демонстрируют знакомый дизайн с уменьшенными вентиляторами. По слухам RTX 4060 и RTX 4060 Ti будут основаны на графических чипах AD106 и AD107 соответственно

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Более дешевые видеокарты серии RTX 40 наконец на подходе после длительных месяцев ожидания. Все указывает на то, что NVIDIA должна представить RTX 4070 12-13 апреля, а тем временем, новая утечка позволяет взглянуть на RTX 4060/Ti Founders Edition.

Снимки видеокарты в интернет выложил пользователь Twitter под ником @KittyYYuko. Хотя на самой видеокарте четко и ясно написано “RTX 4060”, информатор утверждает, что это такое может быть RTX 4060 Ti. По дизайну новинка схода с RTX 4090 и RTX 4080 Founders Editio, но при этом намного меньше: модель явно двухслотовая и вентилятор также меньше, чем у старших ускорителей.

Впрочем, не всему стоит верить на слово и, как указал один из комментаторов под постом @KittyYYuko, надпись "RTX 4060" может быть сделана поверх водяного знака, что указывает на обработку изображения в фоторедакторе.

По слухам, RTX 4060 м RTX 4060 Ti будут немного мощнее RTX 3060/Ti при заметно меньшем TGP. Очень надеемся, на этот раз NVIDIA удастся установить человеческий ценник, дабы новинки не оказались такими же дорогими для заинтересованных покупателей, как и старшие видеокарты серии.