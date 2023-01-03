CES 2023 | Nvidia представила линейку мобильных видеокарт RTX 4000: Революция производительности и энергоэффективности
Сегодня Nvidia анонсировала пять новых видеокарт для ноутбуков, которые войдут в новую линейку GeForce RTX 4000. Характеристики новых видеочипов варьируются довольно прилично: от младшей RTX 4050 с 2560 ядрами CUDA и 6 ГБ графической памяти GDDR6 и до топовой RTX 4090 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти.
Как и в случае с RTX 3000, покупателям стоит быть внимательными при выборе ноутбука, так как реальная производительность будет сильно зависеть не только от модели, но и от выставленного производителем уровня TGP. Для примера, RTX 4050 имеет диапазон от 35 до 115 Вт без учета Dynamic Boost, а тактовая частота при этом варьируется от 1605 МГц до 2370 МГц - разница целых 48%. То же самое касается и более мощных графических чипов — новая RTX 4080 может иметь показатель от 60 до 150 Вт, а RTX 4090 — от 80 до 150 Вт.
Nvidia обещает «самый большой прирост производительности между поколениями» для мобильных видеокарт RTX 4000. В качестве доказательства компания демонстрирует приведенную ниже диаграмму, в которой сравнивается производительность топовой RTX 4090 с мобильной RTX 3080 Ti.
Однако стоит понимать, что в данных тестах Nvidia использует DLSS 3.0, а также сами новые видеокарты имеют улучшенные RT- и тензорные ядра. Другими словами, в играх без поддержки DLSS и трассировки лучей прирост производительности будет не таким большим.
Энергоэффективность также была существенно улучшена — по данным Nvidia, новая мобильная RTX 4070 по производительности эквивалентна RTX 3080, потребляя при этом лишь треть энергии предшественницы. Добиться такого результата Nvidia удалось за счет ряда улучшений, которые производитель суммирует под общим названием «технологии Max-Q 5 поколения». В это понятие включено сглаживание DLSS 3, графическая память GDDR6 со сверхнизким энергопотреблением и очень экономичная кэш-память. Основная цель данных технологий — расширить быстро растущий рынок 14-дюймовых игровых ноутбуков за счет добавления производительных компонентов, которые позволят создавать тонкие, легкие и портативные устройства.
Однако приведенная Nvidia диаграмма производительности абсолютно нелогична, ведь вместо сравнения новых высокопроизводительных 14-дюймовых ноутбуков на базе RTX 4000 с прошлогодними Asus ROG Zephyrus G14, Razer Blade 14 или Alienware x14, зеленые приводят сравнение... со встроенной графикой процессоров Intel Core H-серии.
Сроки выхода и цены
Первые игровые ноутбуки на базе мобильных видеокарт RTX 4080 и RTX 4090 должны выйти уже 8 февраля по цене от $1999. Модели с RTX 4050/4060/4070 поступят в продажу 22 февраля по цене от 999 долларов.