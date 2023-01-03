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Сегодня Nvidia анонсировала пять новых видеокарт для ноутбуков, которые войдут в новую линейку GeForce RTX 4000. Характеристики новых видеочипов варьируются довольно прилично: от младшей RTX 4050 с 2560 ядрами CUDA и 6 ГБ графической памяти GDDR6 и до топовой RTX 4090 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти.

Как и в случае с RTX 3000, покупателям стоит быть внимательными при выборе ноутбука, так как реальная производительность будет сильно зависеть не только от модели, но и от выставленного производителем уровня TGP. Для примера, RTX 4050 имеет диапазон от 35 до 115 Вт без учета Dynamic Boost, а тактовая частота при этом варьируется от 1605 МГц до 2370 МГц - разница целых 48%. То же самое касается и более мощных графических чипов — новая RTX 4080 может иметь показатель от 60 до 150 Вт, а RTX 4090 — от 80 до 150 Вт.



