Официальные тесты Nvidia GeForce RTX 4070 обещают более 100 к/с в играх при разрешении 1440p

Настольная видеокарта Nvidia RTX 4070 должна быть представлена через несколько дней и станет самой дешевой моделью поколения RTX 40. Фотография референсной версии Founders Edition уже оказалась в интернете, а дополнившие ее утечки официальных игровых тестов Nvidia обещают значительный прирост производительности

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В отличие от RTX 4070 Ti (около 899 евро на Notebooksbilliger), RTX 4070, по-видимому, выйдет в референсной версии Founders Edition - видеокарту уже можно увидеть на снимке, который опубликовал у себя в Twitter Дэвид Яннис (David Giannis). По сравнению со старшей RTX 4080 новая модель компактнее, но имеет все тот же современный 16-контактный разъем питания.

Видеокарта также получила порт HDMI 2.1 и три порта DisplayPort 1.4. VideoCardz уже смогла опубликовать слайды грядущей презентации новинки, которая состоится 13 апреля. Судя по изображениям, стоимость видеокарты составит $599. По слухам, GeForce RTX 4070 получит 5888 CUDA-ядер, частоту графического чипа 2475 МГц и вычислительную производительность 29 TFLOP (FP32). Модель будет нести на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6X с пропускной способностью 504 ГБ/с, TGP должен составить около 200 Вт.