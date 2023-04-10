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Официальные тесты Nvidia GeForce RTX 4070 обещают более 100 к/с в играх при разрешении 1440p

RTX 4070 обещает 100 к/с в играх с разрешением 1440p (Изображение: David Giannis)
RTX 4070 обещает 100 к/с в играх с разрешением 1440p (Изображение: David Giannis)
Настольная видеокарта Nvidia RTX 4070 должна быть представлена через несколько дней и станет самой дешевой моделью поколения RTX 40. Фотография референсной версии Founders Edition уже оказалась в интернете, а дополнившие ее утечки официальных игровых тестов Nvidia обещают значительный прирост производительности
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В отличие от RTX 4070 Ti (около 899 евро на Notebooksbilliger), RTX 4070, по-видимому, выйдет в референсной версии Founders Edition - видеокарту уже можно увидеть на снимке, который опубликовал у себя в Twitter Дэвид Яннис (David Giannis). По сравнению со старшей RTX 4080 новая модель компактнее, но имеет все тот же современный 16-контактный разъем питания.

Видеокарта также получила порт HDMI 2.1 и три порта DisplayPort 1.4. VideoCardz уже смогла опубликовать слайды грядущей презентации новинки, которая состоится 13 апреля. Судя по изображениям, стоимость видеокарты составит $599. По слухам, GeForce RTX 4070 получит 5888 CUDA-ядер, частоту графического чипа 2475 МГц и вычислительную производительность 29 TFLOP (FP32). Модель будет нести на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6X с пропускной способностью 504 ГБ/с, TGP должен составить около 200 Вт.


Согласно приведенному ниже графику, GeForce RTX 4070 предлагает такую ​​же игровую производительность, как и RTX 3080, но потребляет примерно на 38% меньше энергии и поддерживает DLSS 3.0 в совместимых играх для увеличения частоты кадров.


Маркетинг Nvidia в первую очередь основывается на DLSS 3.0, чтобы продемонстрировать значительное повышение производительности по сравнению со старыми видеокартами RTX 30. Как показывают приведенные ниже игровые тесты, RTX 4070 может выдавать в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Spider-Man Miles Morales, более 100 кадров в секунду в разрешении 1440p с включенной трассировкой лучей и максимальными настройками графики. Даже без применения генерации кадров игровая производительность должна быть на 20% выше, чем у GeForce RTX 3070 Ti.

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Hannes Brecher, 2023-04-10 (Update: 2023-04-10)