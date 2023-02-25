MediaTek может выпустить флагманский чипсет со встроенной графикой Nvidia

Ранее MediaTek уже выпустила ARM-чип для Chromebook с видеокартой Nvidia GeForce, потому слухи о новом сотрудничестве не кажутся выдумкой. Впрочем, ранее Samsung и AMD уже пробовали выпустить подобное решение и результат вышел очень плачевным

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Технологии с применением ИИ меняют бизнес - не удалось избежать этого влияния и Nvidia. Прошедший 2022 год был довольно тяжелым для компании, но зеленые надеются наверстать упущенное за счет наращивания мощности ИИ-вычислений. Новая стратегия в основном повлияет на решения Nvidia для дата-центров и облачной инфраструктуры, но в итоге искусственный интеллект может статью частью и потребительской игровой продукции. Пользователи компьютеров на базе видеокарт Nvidia уже на протяжении нескольких лет имеют в своем распоряжении тензорные ядра (в моделях RTX), которые могут задействоваться в различных приложениях с поддержкой ИИ-алгоритмов. В скором времени такая возможность может появиться и на смартфонах, ведь, как сообщают источники DigiTimes, компания MediaTek в будущем выпустит чипсет со встроенной видеокартой Nvidia.

Для китайского производителя такой шаг стал бы отличной возможностью доказать, что настольные решения можно масштабировать для мобильных устройств. Впрочем, ранее подобную задачу уже пытались решить AMD вместе с Samsung, выпустив чипсет Exynos 2200 со встроенной графикой на архитектуре RDNA 2. К сожалению, производительность у данного чипа была значительно ниже по сравнению с Qualcomm Snapdragon и Apple Bionic. Остается лишь гадать, удастся ли Nvidia адаптировать архитектуру Ada Lovelace так, чтобы грядущий чипсет был конкурентоспособным.

Помимо обработки графики, чип MediaTek должен получить серьезный прирост производительности при обработке задач с использованием ИИ-алгоритмов. Текущий флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9200 в таких нагрузках уступает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Однако, если в будущем MediaTek удастся обеспечить даже минимальный перевес над флагманскими моделями Qualcomm, многие производители смартфонов предпочтут Dimensity, позволив компании завоевать своем место в премиальной категории.

В DigiTimes отмечают, что в MediaTek отрицают правдивость новых слухов, но на деле коллаборация с Nvidia не выглядит такой уж несбыточной мечтой - ранее MediaTek уже выпускали ARM-чип для Хромбуков на базе видеокарт Nvidia.

