Сеть DNS начала масштабный "параллельный импорт" ноутбуков Razer

По состоянию на обед 27 июня, в продаже нашлись несколько конфигураций Razer Blade 16 и Razer Blade 18. Цена, ожидаемо, не радует; несколько сотен тысяч рос. рублей

4 Обзоры

Официально, ноутбуки Razer Blade в РФ не продавались никогда. Их завозили, очень мелкими неофициальными партиями, лишь малоизвестные магазины, а сама компания, похоже, полностью довольствовалась продажей через официальные каналы мелочи вроде мышек и аудиогарнитур. Всё это предсказуемым образом сказалось на распространённости Blade - их мало, кто видел, и ещё меньше человек держало их в руках. Тем более, что недорогих ноутбуков в ассортименте Razer нет и не было, все они относятся, как минимум, к переходной зоне между средним и верхним уровнем.

Теперь популярность ноутбуков Razer может резко пойти в гору. Крупнейшая сеть по торговле электроникой, DNS, помимо всяческих азиатских производителей (Chuwi, Machenike и так далее) наконец-то наладила и ввоз в страну ноутбуков Blade. Прямо сейчас, 27 июня, в ассортименте северно-западного подразделения компании, включая Санкт-Петербург, предлагаются несколько конфигураций Blade 16 и Blade 18. Вот наши обзоры первого и второго.

Самый мощный вариант среди предлагаемых - Blade 18 с RTX 3090 (для ноутбука) и Core i9-13950HX, он оценён в 557 тысяч 999 рублей. Подобно Apple MacBook Pro, эти ноутбуки будут востребованы людьми с доходами сильно больше среднего.