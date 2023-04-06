Не новый процессор и не видеокарта: Экран, вот, за что стоит любить ROG Zephyrus M16

Главными выгодополучателями от роста производства новых видов дисплеев были смартфоны и телевизоры. Теперь же новейшие экранные технологии всё чаще согревают душевным теплом и владельцев ноутбуков. Долго, очень долго дисплеи в ноутбуках были чем-то, заслуживающим неодобрения; ужасные матрицы TN только сейчас начинают окончательно уходить в историю, в отличие от ещё очень распространённых экранов IPS с яркостью меньше 350 кандел на квадратный метр. Наконец-то всё больше ноутбуков дают яркость экрана между 500 и 1000 единицами, и, значит, становятся пригодными для комфортного каждодневного применения в любых условиях.

Что касается новейших чипов Intel и NVIDIA, драйвера там пока что сыроваты. Переключение с интегрированного графического адаптера Intel на дискретную видеокарту порой оказывается невозможным. Можем пожаловаться, нам порой приходится тщательно изучать присланные нам листы документации, чтобы отключить или включить то-то там-то и представить товар в максимально выгодном свете, как того хочет его производитель. Не сделали этого? Тогда вдруг выясняется, что, в случае того же M16, энергопотребление в простое неприятно велико... Пока NVIDIA, Intel, Microsoft и сотоварищи не сделают максимально качественные и умные драйвера и прочее ПО, которое позволит самому обычному пользователю получать удовольствие от эксплуатации своего ноутбука, не прокапываясь сквозь гору настроек, мы просто будем радоваться, бросая взгляд на экран.

Больше подробностей про экран Nebula HDR и прочие аспекты тестового Zephyrus M16 ценой порядка 4 тысяч долларов найдутся в нашем обзоре.