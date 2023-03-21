Intel может выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в конце года, чтобы улучшить конкуренцию с Ryzen 7000

4 Обзоры

На сегодняшний день AMD Ryzen 7000X3D удалось сместить Intel Raptor Lake с лидерской позиции в категории лучших процессоров для игр. Если говорить точнее, Ryzen 9 7950X3D в среднем на 3.8% быстрее Core i9-13900K в играх и при этом почти в два раза лучше по энергоэффективности. Судя по слухам, Intel отменила выход настольных процессоров 14 поколения в этому году, а значит Ryzen 7000X3D может остаться на троне до выхода поколения Arrow Lake (ARL-S) в следующем году. Как подсказывает популярный информатор Moore's Law is Dead (MLID), Intel может выпустить обновленные процессоры Raptor Lake Refresh (RPL-R) для улучшения конкуренции с AMD.

Источники MLID утверждают, что чипы RPL-R могут появиться осенью-зимой 2023 года, как раз к предполагаемому ранее выходу якобы отмененных Meteor Lake. Прирост производительности у нового поколения, по ожиданиям, может быть на небольшом уровне - как между Skylake и Kabylake в свое время. Напомним, оба названных поколения (6 и 7 соответственно) были основаны на 14-нм архитектуре, но у Kabylake за счет оптимизаций и улучшений удалось выжать некоторый прирост производительности.

Другой источник все того же MLID заявляет, что RPL-R будут успешно конкурировать с Ryzen 7000, но в целом ситуация будет как с 10 поколением Intel. Тогда Comet Lake успешно справлялись с AMD Zen 2, но это быстро изменилось после того, как AMD выпустила чипы Zen 3. Этот же источник считает, что поколение AMD Zen 5 выйдет раньше Arrow Lake (ARL-S), которые должны появиться во второй половине 2024 года.

Если все действительно так, время победы Intel над AMD будет очень недолгим и закончится сразу же после выхода процессоров Zen 5. Последние, по слухам, могут получить 30% прирост производительности на такт (IPC) и другие архитектурные улучшения.

В любом случае, по данным MLID процессоры Raptor Lakt-Refresh могут получить солидную прибавку многопоточной производительности, если Intel удастся вывести качество кристаллов на более высокий уровень, а также доработать DLVR (Digital Linear Voltage Regulator). Для тех, кто забыл, DLVR - это технология, призванная снизить энергопотребление вплоть до 25%, которую Intel по неизвестной причине отключила незадолго до выхода Raptor Lake.