Самые мощные чипы семейства Intel Raptor Lake-HX получили 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер (далее P- и E-ядер соответственно). Такую формулу можно будет наблюдать у чипов Core i9: Core i9-13980HX, Core i9-13950HX и Core i9-13900HX.

Как все мы знаем, у предыдущих Alder Lake-HX топовые чипы имели 16 ядер (24 потока), что подразумевало наличие 8 P-ядер и 8 E-ядер. В новом поколении производитель решил использовать кристалл от предыдущих Alder Lake, но увеличил число энергоффективных ядер.

