CES 2023 | Intel анонсировала мобильные процессоры 13 поколения Raptor Lake-HX и Raptor Lake-H: Серьезное превосходство над Alder Lake, Ryzen 6900HX и Apple M1 Max
Компания Intel официально представила мобильные процессоры 13 поколения Raptor Lake, куда вошли высокопроизводительные чипы HX- (55 Вт), H- (45 Вт), P- (28 Вт) и U-серии (15 Вт). В свою очередь Raptor Lake-HX, обещают уровень производительности настольных процессоров и солидный прирост быстродействия в сравнении с Alder Lake-HX.
Intel Raptor Lake-HX
Самые мощные чипы семейства Intel Raptor Lake-HX получили 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер (далее P- и E-ядер соответственно). Такую формулу можно будет наблюдать у чипов Core i9: Core i9-13980HX, Core i9-13950HX и Core i9-13900HX.
Как все мы знаем, у предыдущих Alder Lake-HX топовые чипы имели 16 ядер (24 потока), что подразумевало наличие 8 P-ядер и 8 E-ядер. В новом поколении производитель решил использовать кристалл от предыдущих Alder Lake, но увеличил число энергоффективных ядер.
Благодаря Raptor Lake-HX Intel выпустила первый мобильный процессор с 24 ядрами. В компании уточняют, что в новом поколении был улучшен аппаратный планировщик Thread Director, но конкретные изменения не сообщаются. Все процессоры Raptor Lake-HX имеют разблокированный множитель и поддерживают разгон, а также до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 или DDR4-3200 (XMP 3.0).
Ноутбуки на базе новых процессоров также будут поддерживать PCIe 5, до двух контроллеров Thunderbolt 4 и беспроводные адаптеры Intel Killer Wi-Fi 6E.
Производительность Raptor Lake-HX
Как всегда, Intel показала собственное сравнение производительности и на этот раз свежий Core i9-13950HX противостоял AMD Ryzen 9 6900HX и Apple M1 Max/M2, наряду с предшественником. Согласно показателям новый чип на 11% быстрее Core i9-12900HK в однопоточных нагрузках и до 49% быстрее в многопоточных.
Intel также утверждает, что чип на 12% быстрее в играх по сравнению с предыдущим Core i9-12900HX.
Модели и сроки поступления в продажу
Intel предлагает суммарно 9 новых процессоров серии Raptor Lake-HX: начиная с Core i5-13450HX (6 P-ядер, 4 E-ядра) и заканчивая Core i9-13980HX с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Дополнительно утверждается, что в настоящий момент крупные производители (Acer, MSI, Dell, HP, Lenovo, Asus и Razer) подготовили более 60 моделей на базе Raptor Lake-HX, которые выйдут в продажу в первом квартале 2023.
Intel Raptor Lake-H
Intel также показала стандартные производительные мобильные процессоры семейства Raptor Lake-H. У данных чипов может быть до 14 физических ядер и до 20 потоков (6P+8E) с рабочей частотой до 5.4 ГГц для старших моделей Core i9-13900HK, Core i9-13905H и Core i9-13900H. Всего же в H-серии насчитывается 11 моделей процессоров.
В Intel также добавили, что некоторые модели процессоров Raptor Lake-H получат дополнительный модуль обработки изображения Intel Movidius, который пока-что предназначен только для разработчиков и тестировщиков инженерных образцов продукции. По своей сути Movidius представляет отдельный модуль, который ускоряет такие операции как размытие фона, выделение определенного объекта на изображении и так далее, разгружая тем самым процессор и видеокарту. Данный модуль также будет работать в Windows Studio Effects, что впервые были замечены у Surface Pro 9.
Производительность Raptor Lake-H
Все модели процессоров Raptor Lake H-, U- и P-серии основаны на архитектуре Raptor Cove. Несмотря на это, прирост производительности в офисных и профессиональных приложениях даже в собственных тестах Intel достигает всего 10%. Также довольно подозрительно, что компания не показала сравнение с Alder Lake-H и Ryzen 6000 в играх.
В то же время, Intel много говорила о поддержке полноэкранного сглаживания XeSS у встроенной графики Xe.
Сроки поступления в продажу
По данным Intel, в настоящее время крупные производители ноутбуков подготовили к выпуску более 250 моделей на базе новых процессоров H-, U- и P-серии, которые должны выйти в 2023 году.
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Материалы Intel для прессы