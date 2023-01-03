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CES 2023 | Intel анонсировала мобильные процессоры 13 поколения Raptor Lake-HX и Raptor Lake-H: Серьезное превосходство над Alder Lake, Ryzen 6900HX и Apple M1 Max

Процессоры Intel 13 поколения Raptor Lake-HX (Изображение: Intel)
Процессоры Intel 13 поколения Raptor Lake-HX (Изображение: Intel)
Intel официально представила семейство мобильных процессоров Raptor Lake-HX и Raptor Lake-H на выставке CES 2023. Возглавляемая топовым Core i9-13980HX, новая линейка Raptor Lake-HX обещает существенный рост производительности по сравнению с Alder Lake-HX и Ryzen 6900HX. Intel также показала новый Movidius VPU, который теперь встроен в чипах Raptor Lake-H и отвечает за ускорение алгоритмов машинного обучения
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Компания Intel официально представила мобильные процессоры 13 поколения Raptor Lake, куда вошли высокопроизводительные чипы HX- (55 Вт), H- (45 Вт), P- (28 Вт) и U-серии (15 Вт). В свою очередь Raptor Lake-HX, обещают уровень производительности настольных процессоров и солидный прирост быстродействия в сравнении с Alder Lake-HX.

Линейка мобильных процессоров Intel 13 поколения Raptor Lake (Изображение: Intel)
Линейка мобильных процессоров Intel 13 поколения Raptor Lake (Изображение: Intel)

Intel Raptor Lake-HX

Самые мощные чипы семейства Intel Raptor Lake-HX получили 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер (далее P- и E-ядер соответственно). Такую формулу можно будет наблюдать у чипов Core i9: Core i9-13980HX, Core i9-13950HX и Core i9-13900HX.

Как все мы знаем, у предыдущих Alder Lake-HX топовые чипы имели 16 ядер (24 потока), что подразумевало наличие 8 P-ядер и 8 E-ядер. В новом поколении производитель решил использовать кристалл от предыдущих Alder Lake, но увеличил число энергоффективных ядер.

Характеристики Intel Raptor Lake-HX (Изображение: Intel)
Характеристики Intel Raptor Lake-HX (Изображение: Intel)
Возможности и особенности Raptor Lake (Изображение: Intel)
Возможности и особенности Raptor Lake (Изображение: Intel)

Благодаря Raptor Lake-HX Intel выпустила первый мобильный процессор с 24 ядрами. В компании уточняют, что в новом поколении был улучшен аппаратный планировщик Thread Director, но конкретные изменения не сообщаются. Все процессоры Raptor Lake-HX имеют разблокированный множитель и поддерживают разгон, а также до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 или DDR4-3200 (XMP 3.0).

Ноутбуки на базе новых процессоров также будут поддерживать PCIe 5, до двух контроллеров Thunderbolt 4 и беспроводные адаптеры Intel Killer Wi-Fi 6E.

Производительность Raptor Lake-HX

Как всегда, Intel показала собственное сравнение производительности и на этот раз свежий Core i9-13950HX противостоял AMD Ryzen 9 6900HX и Apple M1 Max/M2, наряду с предшественником. Согласно показателям новый чип на 11% быстрее Core i9-12900HK в однопоточных нагрузках и до 49% быстрее в многопоточных.

Intel также утверждает, что чип на 12% быстрее в играх по сравнению с предыдущим Core i9-12900HX.

 

Модели и сроки поступления в продажу

Intel предлагает суммарно 9 новых процессоров серии Raptor Lake-HX: начиная с Core i5-13450HX (6 P-ядер, 4 E-ядра) и заканчивая Core i9-13980HX с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Дополнительно утверждается, что в настоящий момент крупные производители (Acer, MSI, Dell, HP, Lenovo, Asus и Razer) подготовили более 60 моделей на базе Raptor Lake-HX, которые выйдут в продажу в первом квартале 2023.

Intel Raptor Lake-H

Intel также показала стандартные производительные мобильные процессоры семейства Raptor Lake-H. У данных чипов может быть до 14 физических ядер и до 20 потоков (6P+8E) с рабочей частотой до 5.4 ГГц для старших моделей Core i9-13900HK, Core i9-13905H и Core i9-13900H. Всего же в H-серии насчитывается 11 моделей процессоров.

В Intel также добавили, что некоторые модели процессоров Raptor Lake-H получат дополнительный модуль обработки изображения Intel Movidius, который пока-что предназначен только для разработчиков и тестировщиков инженерных образцов продукции. По своей сути Movidius представляет отдельный модуль, который ускоряет такие операции как размытие фона, выделение определенного объекта на изображении и так далее, разгружая тем самым процессор и видеокарту. Данный модуль также будет работать в Windows Studio Effects, что впервые были замечены у Surface Pro 9.

Производительность Raptor Lake-H

Все модели процессоров Raptor Lake H-, U- и P-серии основаны на архитектуре Raptor Cove. Несмотря на это, прирост производительности в офисных и профессиональных приложениях даже в собственных тестах Intel достигает всего 10%. Также довольно подозрительно, что компания не показала сравнение с Alder Lake-H и Ryzen 6000 в играх.

В то же время, Intel много говорила о поддержке полноэкранного сглаживания XeSS у встроенной графики Xe.

Сроки поступления в продажу

По данным Intel, в настоящее время крупные производители ноутбуков подготовили к выпуску более 250 моделей на базе новых процессоров H-, U- и P-серии, которые должны выйти в 2023 году.

Модели процессоров Intel Raptor Lake-H (Изображение: Intel)
Модели процессоров Intel Raptor Lake-H (Изображение: Intel)

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Материалы Intel для прессы

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Vaidyanathan Subramaniam, 2023-01- 3 (Update: 2023-01- 3)