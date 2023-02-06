Процессоры Intel Meteor Lake получат серьезную прибавку к энергоэффективности по сравнению с Raptor Lake
Процессоры Intel Meteor Lake должны выйти в 2023, вероятнее всего ближе к концу года (четвертый квартал). Утечки о грядущих чипах пока-что были довольно размытыми и указывали лишь на то, что Intel, вероятно, откажется от топовых 22-ядерных (6P + 8E) и 24-ядерных (8P + 16E) настольных моделей, заменив их 14-ядерными (6P + 8E). По другим данным, Meteor Lake должны обеспечить серьезный прирост производительности на 13 поколением Raptor Lake. Тем не менее, новая информация указывает на то, что Intel сконцентрируется на улучшении энергоэффективности Meteor Lake.
По данным информатора OneRaichu, 14 поколение будет в 1.5 раза лучше по энергоэффективности по сравнению с Raptor Lake. Это говорит о том, что Meteor Lake смогут обеспечивать аналогичную производительность при значительно меньшем энергопотреблении.
Дополнительно OneRaichu предполагает, что в поколении Meteor Lake количество вычислительных блоков встроенной графики возрастет до 128 единиц, а ее рабочая частота будет превышать 2 ГГц. На практике новая графика может оказаться в 2 раза быстрее текущей Iris Xe с 96 блоками. Для сравнения, Iris Xe на одном уровне с Nvidia MX350 и не подходит для игр.
The target of Meteor is to realize 1.5x+ efficiency compare to the Raptor when it has the same perf. (same core processor, P+E)????— Raichu (@OneRaichu) February 6, 2023