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Процессоры Intel Meteor Lake получат серьезную прибавку к энергоэффективности по сравнению с Raptor Lake

Следом за Intel Meteor Lake придут чипы Arrow Lake (Изображение: Intel)
Следом за Intel Meteor Lake придут чипы Arrow Lake (Изображение: Intel)
В прошлом году Intel сообщила, что выпуск процессоров 14 поколения Meteor Lake состоится в 2023 году. Грядущие чипы будут производиться по 7-нм техпроцессу "Intel 4" и получат новые мощные ядра с архитектурой “Redwood Cove” с повышенной на 15-28% производительностью на такт
Intel слухи

Процессоры Intel Meteor Lake должны выйти в 2023, вероятнее всего ближе к концу года (четвертый квартал). Утечки о грядущих чипах пока-что были довольно размытыми и указывали лишь на то, что Intel, вероятно, откажется от топовых 22-ядерных (6P + 8E) и 24-ядерных (8P + 16E) настольных моделей, заменив их 14-ядерными (6P + 8E). По другим данным, Meteor Lake должны обеспечить серьезный прирост производительности на 13 поколением Raptor Lake. Тем не менее, новая информация указывает на то, что Intel сконцентрируется на улучшении энергоэффективности Meteor Lake.

По данным информатора OneRaichu, 14 поколение будет в 1.5 раза лучше по энергоэффективности по сравнению с Raptor Lake. Это говорит о том, что Meteor Lake смогут обеспечивать аналогичную производительность при значительно меньшем энергопотреблении.

Дополнительно OneRaichu предполагает, что в поколении Meteor Lake количество вычислительных блоков встроенной графики возрастет до 128 единиц, а ее рабочая частота будет превышать 2 ГГц. На практике новая графика может оказаться в 2 раза быстрее текущей Iris Xe с 96 блоками. Для сравнения, Iris Xe на одном уровне с Nvidia MX350 и не подходит для игр.

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OneRaichu в Twitter

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Fawad Murtaza, 2023-02- 6 (Update: 2023-02- 6)