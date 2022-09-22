Intel продемонстрировала интерфейс Thunderbolt нового поколения с пропускной способностью 80 Гбит/с

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Intel недавно продемонстрировала возможности нового поколения интерфейса Thunderbolt с пропускной способностью до 80 Гбит/с - произошло это на конференции IDC в Хайфе, Израиль. По информации ресурса Tom’s Hardware, в тестовом стенде использовались две линии Thunderbolt, каждая из которых обеспечивала пропускную способность 40 Гбит/с через кабель USB Type-C. По сути, Intel удалось удвоить скорость актуального ныне Thunderbolt 4.

Поначалу Thunderbolt был доступен только на устройствах от Intel и Apple, но постепенно добрался и до потребительских моделей различного толка благодаря своей универсальности. На сегодняшний день для реализации данного интерфейса в своих устройствах производителям не нужна лицензия, но проблема в том, что для его работы необходим контроллер от Intel и потому среди ноутбуков на базе процессоров AMD соответствующий порт имеют буквально единицы продукции. Данное ограничение можно компенсировать выбором в пользу USB4 с пропускной способностью как у Thunderbolt 4 (40 Гбит/с). В частности, процессоры AMD Ryzen 7000 и материнские платы на базе чипсета X670 поддерживают USB4, но пока-что очень немногие ноутбуки и ПК на их основе имеют данный интерфейс.

С учетом всего вышесказанного не удивительно, что Intel поспешили показать новый Thunderbolt всего через пару недель после публикации спецификации USB4 2.0, которая также увеличила пропускную способность в два раза - до 80 Гбит/с. Интересно, что Intel настолько спешили, что даже не объявили какого-либо названия для новой версии интерфейса. В конце концов мы, скорее всего, услышим про Thunderbolt 5.0, ведь такая схема наименований привычна для производителя и покупателей.

Добавим, что Intel придется серьезно поработать над особенностями нового поколения Thunderbolt, ведь USB4 2.0 позволяет настраивать согласование линий таким образом, чтобы увеличить пропускную способность до 120 Гбит/с. Впрочем, с учетом того как "быстро" USB4 проникает в потребительские устройства (особенно на базе AMD) особенно спешить в Intel, наверное, не станут.