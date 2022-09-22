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Intel продемонстрировала интерфейс Thunderbolt нового поколения с пропускной способностью 80 Гбит/с

Тестовый стенд для демонстрации возможностей Thunderbolt (Изображение: Tom&#039;s Hardware)
Тестовый стенд для демонстрации возможностей Thunderbolt (Изображение: Tom's Hardware)
С момента утверждения спецификации USB4 2.0 прошло несколько недель и Intel уже нагоняет упущенное, демонстрируя прототип устройства с интерфейсом Thunderbolt нового поколения, что обеспечивает пропускную способность 80 Гбит/с
Intel Thunderbolt

Intel недавно продемонстрировала возможности нового поколения интерфейса Thunderbolt с пропускной способностью до 80 Гбит/с - произошло это на конференции IDC в Хайфе, Израиль. По информации ресурса Tom’s Hardware, в тестовом стенде использовались две линии Thunderbolt, каждая из которых обеспечивала пропускную способность 40 Гбит/с через кабель USB Type-C. По сути, Intel удалось удвоить скорость актуального ныне Thunderbolt 4.

Поначалу Thunderbolt был доступен только на устройствах от Intel и Apple, но постепенно добрался и до потребительских моделей различного толка благодаря своей универсальности. На сегодняшний день для реализации данного интерфейса в своих устройствах производителям не нужна лицензия, но проблема в том, что для его работы необходим контроллер от Intel и потому среди ноутбуков на базе процессоров AMD соответствующий порт имеют буквально единицы продукции. Данное ограничение можно компенсировать выбором в пользу USB4 с пропускной способностью как у Thunderbolt 4 (40 Гбит/с). В частности, процессоры AMD Ryzen 7000 и материнские платы на базе чипсета X670 поддерживают USB4, но пока-что очень немногие ноутбуки и ПК на их основе имеют данный интерфейс.

С учетом всего вышесказанного не удивительно, что Intel поспешили показать новый Thunderbolt всего через пару недель после публикации спецификации USB4 2.0, которая также увеличила пропускную способность в два раза - до 80 Гбит/с. Интересно, что Intel настолько спешили, что даже не объявили какого-либо названия для новой версии интерфейса. В конце концов мы, скорее всего, услышим про Thunderbolt 5.0, ведь такая схема наименований привычна для производителя и покупателей.

Добавим, что Intel придется серьезно поработать над особенностями нового поколения Thunderbolt, ведь USB4 2.0 позволяет настраивать согласование линий таким образом, чтобы увеличить пропускную способность до 120 Гбит/с. Впрочем, с учетом того как "быстро" USB4 проникает в потребительские устройства (особенно на базе AMD) особенно спешить в Intel, наверное, не станут.

Источник(и)

Tom's Hardware

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 09 > Intel продемонстрировала интерфейс Thunderbolt нового поколения с пропускной способностью 80 Гбит/с
Bogdan Solca, 2022-09-22 (Update: 2022-09-22)