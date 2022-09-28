Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K и их KF-варианты наконец представлены официально. Процессоры поступят в продажу 20 октября по цене от $296 за i5, $384 за i7 и от $564 за i9

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Intel официально представила процессоры Raptor Lake и видеокарту Arc A770. Из-за многочисленных утечек характеристики новинок были почти полностью известны заранее и тайной была лишь цена. Как бы там ни было, Raptor Lake - это отличная платформа для геймеров и разработчиков цифрового контента.

Как и предполагалось ранее, линейка Raptor Lake будет включать в себя модели Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K, Core i5-13600K и их KF-варианты, а также версии с заблокированным множителем частоты. Позже, на выставке CES 2023, могут быть представлены Core i5-13500, Core i5-13400 и Core i3-13100. Рекомендуемая стоимость Core i5-13600KF составит $296, Core i7-13700KF оценен в $384, а Core i9-13900KG обойдется в $564. Версии со встроенной графикой (K) будут стоить $319, $409 и $589 соответственно.

Процессоры Intel Raptor Lake получили новые производительные ядра на базе архитектуры Raptor Cove и энергоэффективные ядра Gracemont второго поколения. Первые получили больше кэш-памяти, а вторых стало больше за счет усовершенствования техпроцесса Intel 7. Новые процессоры будут поддерживать оперативную память DDR5-5600 и DDR4-3200, PCIe 5 и PCIe 4, а также будут иметь встроенные контроллеры Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4. Согласно Intel, производительность Raptor Lake на 14% выше по сравнению с Alder Lake в однопоточных нагрузках и на 41% выше в многопоточных нагрузках. В играх ожидается 24% - 34% прирост производительности.

Топовый Intel Core i9-13900K содержит 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных), способен обрабатывать до 32 потоков одновременно, а также имеет 32 МБ кэш-памяти L3 и 20 линий PCIe. Производительные ядра способны работать на частоте от 3.0 ГГц до 5.8 ГГц, разгон доступен с помощью механизма TVB. Согласно некоторым утечкам, Raptor Lake можно разогнать до невероятных 8 ГГц при охлаждении жидким азотом. Указанный Intel уровень TDP составляет 125 Вт, однако на практике он может быть гораздо выше, особенно если процессор установлен на "правильной" материнской плате (некоторые модели будут иметь специальный режим разблокировки лимитов TDP).

Далее идет Core i7-13700K, который получил 16 ядер (8 производительных и 8 энергоэффективных), способен обрабатывать 24 потока одновременно и может разгоняться с заводских 3.4 ГГц до 5.4 ГГц. Объем кэш-памяти L3 уменьшен до 24 МБ, но TDP такой же - 125 Вт (253 Вт максимум).

Наконец, младший Intel Core i5-13600K содержит 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер и характеризуется частотной формулой 3.5 - 5.1 ГГц при всем том же TDP 125 Вт. Как видим, у всех процессоров нового поколения в два раза больше энергоэффективных ядер по сравнению с Alder Lake.