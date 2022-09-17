Intel, вероятно, переименует свои Celeron и Pentium в "Intel Processor"

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Как сообщается вполне себе авторитетным изданием Liliputing, компания Intel планирует очередной маркетинговый ход. Процессоры Intel Celeron и Intel Pentium, предназначенные для самых доступных по цене ноутбуков, мини-компьютеров и SBC, в будущем году могут перестать выходить. Но они не исчезнут совсем, нет. Заместо этого им будет дано новое имя. Предполагаемый сейчас вариант: Intel Processor.

Подобную схему наименования уже пару лет, как минимум, продвигают некоторые производители ноутбуков, самые очевидные примеры - HP и Asus. За такими моделями, как "HP Laptop 15s" или "ASUS Laptop 14 F415JA", почти всегда скрываются самые простые, в негативном смысле этого слова, ноутбуки с пластиковым, недолговечным корпусом, тусклыми и блёклыми экранами, клавиатурами без подсветки, отсутствием поддержки зарядки по USB-C и, в числе прочих жирных недостатков, процессорами Celeron и Pentium (в то время, как приличные ноутбуки уходят в звучные серии HP Envy или Asus ZenBook). Обожают эти чипы и китайские производители электроники. Если просмотреть на DNS или Ozon ассортимент ноутбуков с ценой менее 30 тысяч росийских рублей (где условный начальный уровень заканчивается и начинает очень неторопливо переходить в средний), то абсолютное большинство ноутбуков за эти деньги построены как раз с использованием Celeron N3350, Celeron J3355, Celeron N4000, Celeron J4005, Celeron N4100, Celeron J4105. Онлайн-площадки с объявлениями от частных лиц, вроде Авито, и ломбарды точно так же заполнены выше краёв именно такими ноутбуками, продаваемыми, как правило, в полтора-два раза дешевле цены в магазине. Что всё равно не делает их удачной покупкой.

Вынужденная мера

Intel вынуждена привлекать новый интерес к старой продукции на фоне жесточайшей за последний десяток лет конкуренции. Начальный сегмент, те самые 30 тысяч российских рублей и менее, постепенно перехватывает электроника на процессорах ARM. Как с операционными системами Windows, так и с Chrome OS, малораспространённой в России, но идущей по миру семимильными шагами. В то же время, в среднем и средне-верхнем ценовом сегменте всё удобнее устраивается AMD. Самые дорогие ноутбуки сейчас снова оказались под властью Intel за счёт прожорливых, но мощных процессоров Alder Lake H. Но эти ноутбуки, на фоне экономической просадки большинства стран мира, в ближайший год или два будут составлять всё меньшую долю в общей структуре продаж.