Новый обогреватель Xiaomi Mijia даст два киловатта тепла при компактных размерах
Как становится понятно из материалов Xiaomi, опубликованных на платформе Weibo, свежепредставленный обогреватель Mijia Graphene Folding Skirting Board Electric Heater Ultra-Thin Model можно заказать в Китае, начиная с сегодня, 14 сентября. Толщина его - 6 сантиметров, а длину, полтора метра, можно уполовинить вдвое за несколько секунд. Или можно сделать девяностоградусный поворот и удачно вписать обогреватель в угол комнаты.
Нагревательный элемент общей длиной 1.29 метра сделан с использованием графена. Производитель утверждает, что на полной мощности (2.2 киловатта) устройство нагреет воздух в комнате на 5 градусов за 10 минут. Утверждается, что применённые тут технологии меньше сушат кожу, чем обычные нагреватели.
Для управления предусмотрен как встроенный сенсорный экран, так и приложение Mijia, и голосовые команды. Прибор умеет поддерживать температуру от 16 до 28 градусов Цельсия. Есть таймер. Цена для тех, кто поторопится с заказом - 799 юаней, или около 7 тысяч российских рублей.
Источник(и)
Xiaomi