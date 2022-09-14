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Новый обогреватель Xiaomi Mijia даст два киловатта тепла при компактных размерах

Есть и управление голосом. Но, надо понимать, не по-русски (Изображение: Xiaomi)
Есть и управление голосом. Но, надо понимать, не по-русски (Изображение: Xiaomi)
Обогреватель с длинным именем "Mijia Graphene Folding Skirting Board Electric Heater Ultra-Thin Model" уже доступен для заказа в Китае. Он умеет складываться пополам, принимает команды через приложение и, заявляется, нагреет воздух в комнате на 5 градусов за 10 минут
для умного дома гаджет

Как становится понятно из материалов Xiaomi, опубликованных на платформе Weibo, свежепредставленный обогреватель Mijia Graphene Folding Skirting Board Electric Heater Ultra-Thin Model можно заказать в Китае, начиная с сегодня, 14 сентября. Толщина его - 6 сантиметров, а длину, полтора метра, можно уполовинить вдвое за несколько секунд. Или можно сделать девяностоградусный поворот и удачно вписать обогреватель в угол комнаты.

Нагревательный элемент общей длиной 1.29 метра сделан с использованием графена. Производитель утверждает, что на полной мощности (2.2 киловатта) устройство нагреет воздух в комнате на 5 градусов за 10 минут. Утверждается, что применённые тут технологии меньше сушат кожу, чем обычные нагреватели.

Для управления предусмотрен как встроенный сенсорный экран, так и приложение Mijia, и голосовые команды. Прибор умеет поддерживать температуру от 16 до 28 градусов Цельсия. Есть таймер. Цена для тех, кто поторопится с заказом - 799 юаней, или около 7 тысяч российских рублей.

Изображение: Xiaomi
Изображение: Xiaomi

Источник(и)

Xiaomi

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 09 > Новый обогреватель Xiaomi Mijia даст два киловатта тепла при компактных размерах
Polly Allcock, 2022-09-14 (Update: 2022-09-14)