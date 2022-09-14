Игровой ноутбук может выпустить Microsoft. Появился список с характеристиками
Ожидается, что этой осенью компания Microsoft представит свои новые ноутбуки и устройства 2-в-1 семейства Surface. Эта электроника не очень знакома покупателям на просторах СНГ, поскольку, подобно ноутбукам Razer, не ввозилась и не ввозится по официальным каналам и потому не встречается на полках магазинов.
Наличия среди новинок хоть чего-нибудь с игровой направленностью не ждали. Но, если верить опубликованной на этом сайте картинке с характеристиками, Microsoft готовит для нас игровой ноутбук со вполне себе пристойными характеристиками. Именно сам источник информации и вызывает основную порцию вопросов, единственная страница с единственной картинкой. Кто и зачем это создал? Возможно, студенты какого-то университета исследуют, насколько сложно запустить в оборот технологической индустрии сомнительный слух? Ведь пришло же в голову студентам одного из американских университетов не так давно добавить в ядро Linux вредоносный код под видом полезного. Или, возможно, это люди из самой Microsoft пробуют подогреть интерес к своей скорой презентации?
Так, или иначе, авторы картинки обещают нам 16-дюймовый ноутбук с Intel Core i5-12500H или Intel Core i7-12700H. В качестве видеокарты называется NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (для ноутбука) или RTX 3070 Ti (для ноутбука). Экран формата 2560 на 1440 будет давать 165 герц; памяти может быть от 256 ГБ до 2 ТБ, количество RAM называется, как 16 ГБ или 32 ГБ. Три порта USB-C, предположительно, будут подедерживать USB 4.0 и Thunderbolt 4. В зависимости от цены, названные параметры могут оказаться как замечательными, так и чуть староватыми. Например, указываемая оперативная память, LPDDR4x, отстаёт по пропускной способности от самых новых чипов с пятёркой в конце наименования, и четырёхтысячные GeForce RTX ожидаются уже в этом сентябре.
Отметим, что время от времени желание выпустить игровой ноутбук или игровой настольный компьютер приписывают и компании Apple. Но пока что подобный товар так и не материализовался.
Источник(и)
Microsoft's Upcoming Surface Gaming Laptop Leaked by ThePrimeGaming comes with i7-12700H, RTX 3070 Ti, and 165Hz Display - My Laptop Guide, 13 сентября 2022 года
Microsoft Preps Surface Gaming Laptop – Leaked Specs Include Up To Intel Core i7-12700H, RTX 3070 Ti GPU, 165Hz Display - Wccftech, 13 сентября 2022 года