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iQOO выпустила смартфон со Snapdragon 4 Gen 1 всего за ₽10500

Z6 Lite - качественный дисплей занедорого, и не только? (Изображение: iQOO)
Z6 Lite - качественный дисплей занедорого, и не только? (Изображение: iQOO)
Новинка продаётся в Индии с сегодняшнего дня и располагает экраном на 120 Гц
5G Android смартфоны и всё, что связано с ними сенсорный ARM

За 13999 индийских рупий, если покупать смартфон как есть и без сторонних обязательств, пользователь получит версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Подверсия с 6 ГБ / 128 ГБ предсказуемо обойдётся дороже, в 15999 рупий. Весьма вероятно, что этот телефон вскоре проявится и в России и в странах Таможенного Союза, хоть и по чуть менее приятной цене, чем десять с половиной тысяч, что получаются при прямом переводе 13999 рупий в российские рубли по действующему сегодня, 14 сентября, курсу.

Snapdragon 4 Gen 1 - свежайший процессор начального/среднего уровня для смартфонов и планшетов, сделанный на 6-нанометровом производстве. Само собой, в нём нет аппаратного декодера видео AV1 или совместимости с Wi-Fi 6E (или даже Wi-Fi 6). Зато есть поддержка 5G и экранов с увеличенной частотой обновления. Ожидаемая скорость работы этого чипа, включая и встроенный в него графический процессор, опережает Qualcomm Snapdragon 680 и MediaTek Dimensity 700.

Прочие ключевые характеристики:

  • Разрешение экрана = FHD+
  • вес = 194 грамма
  • ёмкость АКБ = 5 ампер-часов, поддерживается зарядка на мощности 18 ватт, но ЗУ в комплекте поставки, похоже, нет
  • операционная система = ‎Funtouch OS 12 (Android 12)
  • камеры 50 МП + 2 МП сзади, 8 МП спереди
  • поддерживаются карты памяти
Изображения: iQOO
Изображения: iQOO

Источник(и)

iQOO

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Deirdre O'Donnell, 2022-09-14 (Update: 2022-09-14)