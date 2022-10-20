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Microsoft наконец-то добавила вкладки в проводнике Windows 11

Проводник наконец обзавелся вкладками (Изображение: Microsoft)
Проводник наконец обзавелся вкладками (Изображение: Microsoft)
Очередное обновление для Windows 11 вышло вскоре после долгожданного патча 22H2. В нем Microsoft добавила ряд долгожданных нововведений, а также открыла поддержку Android-приложений для дополнительных регионов
Windows Софт

Только недавно Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 22H2, но уже готовит ряд дополнительных нововведений и исправлений для своей ОС. Новый патч не только частично возвращает утраченный при переходе с Windows 10 функционал, но также привносит изменения, которые уже давно были в списке ожидания для многих пользователей. В блоге Microsoft упоминаются такие изменения и нововведения: 

  • Вкладки для Проводника Windows
  • Предложения действий
  • Скрытие/группировка иконок приложений на панели задач
  • Быстрый доступ к Диспетчеру задач (ПКМ по панели задач)
  • Расширение возможностей передачи файлов (расширен список поддерживаемых устройств) 
  • Улучшенное приложение Фотографии
  • Добавлена поддержка Android-приложений из Amazon Appstore для новых стран и регионов
  • Новые приложения для спорта и развлечений на Microsoft Store 

Следует уточнить, что указанное в списке системное приложение Фотографии появится только в октябре, а заявленная интеграция с iCloud будет доступна с ноября. Кроме того, даже с учетом расширения поддержки на новые страны и регионы, доступность магазина приложений Amazon в Windows 11 все еще остается довольно ограниченной. На данный момент возможность установки Android-приложений официально доступна в 31 стране.

По факту, самая громкая новость - это появление вкладок в Проводнике, чего любители Windows ждали уже очень давно. Впрочем, возможность быстрого вызова Диспетчера задач также пригодится многим (особенно тем, кто не знает про комбинацию Ctrl+Shift+Escape и владельцам планшетов на базе Windows). Согласно Microsoft, большинство из указанных изменений уже присутствуют в необязательном обновлении в Центре обновления Windows, однако распространение планируется в том числе и через Microsoft Store.

(Изображение: Microsoft)
(Изображение: Microsoft)

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Alex Alderson, 2022-10-20 (Update: 2022-10-20)