Microsoft наконец-то добавила вкладки в проводнике Windows 11

Только недавно Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 22H2, но уже готовит ряд дополнительных нововведений и исправлений для своей ОС. Новый патч не только частично возвращает утраченный при переходе с Windows 10 функционал, но также привносит изменения, которые уже давно были в списке ожидания для многих пользователей. В блоге Microsoft упоминаются такие изменения и нововведения:

Вкладки для Проводника Windows

Предложения действий

Скрытие/группировка иконок приложений на панели задач

Быстрый доступ к Диспетчеру задач (ПКМ по панели задач)

Расширение возможностей передачи файлов (расширен список поддерживаемых устройств)

Улучшенное приложение Фотографии

Добавлена поддержка Android-приложений из Amazon Appstore для новых стран и регионов

Новые приложения для спорта и развлечений на Microsoft Store

Следует уточнить, что указанное в списке системное приложение Фотографии появится только в октябре, а заявленная интеграция с iCloud будет доступна с ноября. Кроме того, даже с учетом расширения поддержки на новые страны и регионы, доступность магазина приложений Amazon в Windows 11 все еще остается довольно ограниченной. На данный момент возможность установки Android-приложений официально доступна в 31 стране.

По факту, самая громкая новость - это появление вкладок в Проводнике, чего любители Windows ждали уже очень давно. Впрочем, возможность быстрого вызова Диспетчера задач также пригодится многим (особенно тем, кто не знает про комбинацию Ctrl+Shift+Escape и владельцам планшетов на базе Windows). Согласно Microsoft, большинство из указанных изменений уже присутствуют в необязательном обновлении в Центре обновления Windows, однако распространение планируется в том числе и через Microsoft Store.