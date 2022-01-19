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Microsoft покупает Activision Blizzard

Microsoft поглощает Activision Blizzard за сумасшедшую сумму (Изображение: NAMCO)
Microsoft поглощает Activision Blizzard за сумасшедшую сумму (Изображение: NAMCO)
Крупнейшая сделка в игровой индустрии: Microsoft покупает Activision Blizzard за рекордные 68.7 миллиардов долларов США. Эта покупка сделает Microsoft третьей по величине компанией на игровом рынке, но для начала придется немного подождать - сделка намечена на 2023 год
Sam Medley, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес игры и всё, что связано с ними
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Microsoft может стать третьей по величине компанией в игровой индустрии благодаря приобретению Activision Blizzard.

Данная сделка - если она произойдет - станет самой масштабной в истории (в данной категории), ведь в Microsoft готовы отдать невероятные 68.7 миллиардов долларов за Activision Blizzard.

Для самой Microsoft это будет уже не в первый раз: ранее корпорация приобрела студию Zenimax Media (материнская компания Bethesda) за 7.5 миллиардов долларов в 2020 году, а в 2014 году потратила на Mojang (студия, подарившая миру Minecraft) целых 2.5 миллиарда.

Под данным издания Associated Press, в Microsoft считают, что приобретение Activision Blizzard еще больше укрепит позиции сервиса Xbox Game Pass, а также сделает корпорацию конкурентоспособной в так называемой “метавселенной” (под этим понятием ныне обобщают программные продукты разных компаний для виртуальной реальности). 

На данный момент сделка должна пройти все необходимые проверки в США и ЕС, а сама Microsoft считает, что покупка будет завершена к 2023 году.

Структура и персонал Activision Blizzard, конечно же, изменится с приходом нового владельца, но - как ни странно - CEO Бобби Котик (Bobby Kotick) останется на своей позиции. Это может быть не самым верным решением, ведь в прошлом году Котик подвергся критике за поддержание токсичной среды в структуре компании, из-за чего Activision Blizzard даже получила лейбл “рассадника домогательств и дискриминации в отношении женщин,” от Associated Press. К счастью, в Microsoft не поленились указать, что будут работать над исправлением корпоративной культуры приобретенной компании.

Напомним, компания Activision Blizzard на сегодняшний день стала родоначальницей таких популярных игровых франшиз, как Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Candy Crush, World of Warcraft (и другие проекты вселенной Warcraft), Overwatch и так далее. Как только сделка будет завершена, Microsoft получит полный контроль над всеми играми студии.

Источник(и)

Associated Press

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Sam Medley
Автор исходного текста: Sam Medley - Автор материалов - 1147 статей на Notebookcheck c 2016 года
Я обожал компьютеры всю жизнь.... до неприличной степени! Для учёбы в университете выбрал направление математики, после чего работал пару лет в финансовой и банковской отрасли. В дальнейшем я работал администратором баз данных. Я пишу обзоры и новости для Notebookcheck с октября 2016 года (ещё писал для UltrabookReview и GeeksWorldWide, темы - правильный выбор электроники и всё про видеоигры). Стараюсь следить за бизнес-стороной мира технологий, быть в курсе новостей ретро-игр, Linux, всяческих портативных инноваций. В те часы, когда я не занят изучением очередной электронной штуковины или написанием материала, я выхожу в свет с семьёй, играю в ретро-игры, играю на барабанах и пианино.
contact me via: @samuel_medley
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2616 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Sam Medley, 2022-01-19 (Update: 2022-01-19)

 