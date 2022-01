Microsoft покупает Activision Blizzard

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Microsoft может стать третьей по величине компанией в игровой индустрии благодаря приобретению Activision Blizzard.

Данная сделка - если она произойдет - станет самой масштабной в истории (в данной категории), ведь в Microsoft готовы отдать невероятные 68.7 миллиардов долларов за Activision Blizzard.

Для самой Microsoft это будет уже не в первый раз: ранее корпорация приобрела студию Zenimax Media (материнская компания Bethesda) за 7.5 миллиардов долларов в 2020 году, а в 2014 году потратила на Mojang (студия, подарившая миру Minecraft) целых 2.5 миллиарда.

Под данным издания Associated Press, в Microsoft считают, что приобретение Activision Blizzard еще больше укрепит позиции сервиса Xbox Game Pass, а также сделает корпорацию конкурентоспособной в так называемой “метавселенной” (под этим понятием ныне обобщают программные продукты разных компаний для виртуальной реальности).

На данный момент сделка должна пройти все необходимые проверки в США и ЕС, а сама Microsoft считает, что покупка будет завершена к 2023 году.

Структура и персонал Activision Blizzard, конечно же, изменится с приходом нового владельца, но - как ни странно - CEO Бобби Котик (Bobby Kotick) останется на своей позиции. Это может быть не самым верным решением, ведь в прошлом году Котик подвергся критике за поддержание токсичной среды в структуре компании, из-за чего Activision Blizzard даже получила лейбл “рассадника домогательств и дискриминации в отношении женщин,” от Associated Press. К счастью, в Microsoft не поленились указать, что будут работать над исправлением корпоративной культуры приобретенной компании.

Напомним, компания Activision Blizzard на сегодняшний день стала родоначальницей таких популярных игровых франшиз, как Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Candy Crush, World of Warcraft (и другие проекты вселенной Warcraft), Overwatch и так далее. Как только сделка будет завершена, Microsoft получит полный контроль над всеми играми студии.