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Microsoft отразила атаку DDoS интенсивностью 2.4 Тб/с

Azure - облачные услуги от Microsoft (Изображение: Microsoft)
Это произошло в августе нынешнего года. Нападение стало вторым по величине в истории после атаки на Google в 2017 году интенсивностью 2.5 Тбит
Aleem Ali, 🇺🇸 🇫🇷 ...
безопасность Софт бизнес
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На днях в блоге Microsoft Azure появилась заметка о том, как в августе 2021 года этот облачный сервис Microsoft отразил атаку DDoS интенсивностью 2.4 терабита в секунду, вторую по размерам из всех атак, обнародованных когда-либо. Атака была направлена на европейскую компанию, но, будучи клиентом Microsoft, сия компания не почувствовала никакого для себя ущерба.

Microsoft сообщает, что в том нападении задействовался протокол UDP и около 70 тысяч устройств в Малайзии, Вьетнаме, Японии, Китае, США, других странах. Нападение состояло из трёх быстро нарастающих и, в дальнейшем, спадающих волн интенсивностью 0.5 Тбит, 1.7 Тбит и 2.4 Тбит. Всё закончилось спустя десять минут после начала.

Наравне с Cloudflare, Microsoft Azure принимает под своё крыло всё больше сайтов и сервисов в последние годы, подобно тому, как всё большее число медиа-компаний переводит часть своих услуг на мощности таких сервисов, как Amazon AWS и Google YouTube. Цель очевидна - уменьшить издержки, в том числе и на случай непредвиденных обстоятельств.

Источник(и)

Microsoft Fends Off 2.4Tbps DDoS Attack, Second Largest on Record - PCMag, 12 октября 2021 года

Business as usual for Azure customers despite 2.4 Tbps DDoS attack - Microsoft Azure Blog, 11 октября 2021 года

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Aleem Ali
Автор исходного текста: Aleem Ali - Tech Writer - 6 статей на Notebookcheck c 2021 года
contact me via: LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2023 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Aleem Ali, 2021-10-13 (Update: 2021-10-14)

 