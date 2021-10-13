Microsoft отразила атаку DDoS интенсивностью 2.4 Тб/с
На днях в блоге Microsoft Azure появилась заметка о том, как в августе 2021 года этот облачный сервис Microsoft отразил атаку DDoS интенсивностью 2.4 терабита в секунду, вторую по размерам из всех атак, обнародованных когда-либо. Атака была направлена на европейскую компанию, но, будучи клиентом Microsoft, сия компания не почувствовала никакого для себя ущерба.
Microsoft сообщает, что в том нападении задействовался протокол UDP и около 70 тысяч устройств в Малайзии, Вьетнаме, Японии, Китае, США, других странах. Нападение состояло из трёх быстро нарастающих и, в дальнейшем, спадающих волн интенсивностью 0.5 Тбит, 1.7 Тбит и 2.4 Тбит. Всё закончилось спустя десять минут после начала.
Наравне с Cloudflare, Microsoft Azure принимает под своё крыло всё больше сайтов и сервисов в последние годы, подобно тому, как всё большее число медиа-компаний переводит часть своих услуг на мощности таких сервисов, как Amazon AWS и Google YouTube. Цель очевидна - уменьшить издержки, в том числе и на случай непредвиденных обстоятельств.
Источник(и)
Microsoft Fends Off 2.4Tbps DDoS Attack, Second Largest on Record - PCMag, 12 октября 2021 года
Business as usual for Azure customers despite 2.4 Tbps DDoS attack - Microsoft Azure Blog, 11 октября 2021 года