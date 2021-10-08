Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Gigabyte представила надувное кресло для геймеров

Надувные игровые кресла - теперь они существуют (Изображение: Gigabyte)
Надувные игровые кресла - теперь они существуют (Изображение: Gigabyte)
Вы не ослышались, Gigabyte действительно представила игровое кресло AORUS. Судя по черной расцветке с белыми элементами, новинка понравилась бы Дарту Вейдеру - с таким-то удобством как не перейти на темную сторону?
Enrico Frahn, 🇺🇸 🇩🇪 ...
игры и всё, что связано с ними аксессуары
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Индустрия игровой мебели и фурнитуры, похоже, набирает обороты. Совсем недавно Asus в партнерстве c IKEA выпустили целый набор товаров для игрового сообщества и вот уже и Gigabyte решила приобщиться к тренду, анонсировав... надувное геймерское кресло.

Новинка уже красуется на фото в свежем посте официального аккаунта Gigabyte в Twitter. Кресло выполнено в глянцевом черном цвете с белыми надписями и рисунками. Пока-что никаких характеристик - размеров, веса и так далее - компания не опубликовала, но на других ресурсах его уже в шутку называют мечтой Дарта Вейдера.

Плюсом новинки является покрытие, с которого легко смывается большая часть загрязнений, но вопрос удобства довольно спорный - в том числе и на фоне собственных игровых кресел Gigabyte (AGC300 и AGC310). Производитель пока не уточнил дату старта продаж и регионы доступности.

Изображение: Gigabyte
Изображение: Gigabyte

Источник(и)

Gigabyte (Twitter), Tom's Hardware

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Автор материалов - 287 статей на Notebookcheck c 2021 года
Моя любовь к цифровым технологиям светилась ярким светом уже во времена Pentium II. Моды, разгон, коллекционирование редкого железа - с тех пор и по сей день эти занятия составляют немалую часть моей жизни. Во время учёбы в университет я заинтересовался и мобильные технологиями, ведь они могли так облегчить непростую жизнь студента! Закончив учёбу, я какое-то время работал в сфере маркетинга, занимаясь созданием цифрового материала. Ныне исследую все уголки Сети в поисках самых зажигательных и важных новостей для вас, читателей. Вне рабочего времени я интересуюсь мотоспортом, особенно - горным.
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2489 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 10 > Gigabyte представила надувное кресло для геймеров
Enrico Frahn, 2021-10- 8 (Update: 2021-10- 8)

 