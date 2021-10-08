Gigabyte представила надувное кресло для геймеров
Индустрия игровой мебели и фурнитуры, похоже, набирает обороты. Совсем недавно Asus в партнерстве c IKEA выпустили целый набор товаров для игрового сообщества и вот уже и Gigabyte решила приобщиться к тренду, анонсировав... надувное геймерское кресло.
Новинка уже красуется на фото в свежем посте официального аккаунта Gigabyte в Twitter. Кресло выполнено в глянцевом черном цвете с белыми надписями и рисунками. Пока-что никаких характеристик - размеров, веса и так далее - компания не опубликовала, но на других ресурсах его уже в шутку называют мечтой Дарта Вейдера.
Плюсом новинки является покрытие, с которого легко смывается большая часть загрязнений, но вопрос удобства довольно спорный - в том числе и на фоне собственных игровых кресел Gigabyte (AGC300 и AGC310). Производитель пока не уточнил дату старта продаж и регионы доступности.