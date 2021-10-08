Gigabyte представила надувное кресло для геймеров

Вы не ослышались, Gigabyte действительно представила игровое кресло AORUS. Судя по черной расцветке с белыми элементами, новинка понравилась бы Дарту Вейдеру - с таким-то удобством как не перейти на темную сторону?

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Индустрия игровой мебели и фурнитуры, похоже, набирает обороты. Совсем недавно Asus в партнерстве c IKEA выпустили целый набор товаров для игрового сообщества и вот уже и Gigabyte решила приобщиться к тренду, анонсировав... надувное геймерское кресло.

Новинка уже красуется на фото в свежем посте официального аккаунта Gigabyte в Twitter. Кресло выполнено в глянцевом черном цвете с белыми надписями и рисунками. Пока-что никаких характеристик - размеров, веса и так далее - компания не опубликовала, но на других ресурсах его уже в шутку называют мечтой Дарта Вейдера.

Плюсом новинки является покрытие, с которого легко смывается большая часть загрязнений, но вопрос удобства довольно спорный - в том числе и на фоне собственных игровых кресел Gigabyte (AGC300 и AGC310). Производитель пока не уточнил дату старта продаж и регионы доступности.