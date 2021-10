Windows 11 официально доступна: некоторые проблемы тестовых сборок не исправлены

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D Printing , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , E-Mobility , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Human 2.0 , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Windows 11 официально доступна для скачивания, но, судя по отзывам пользователей в Сети, Microsoft так и не исправила проблемы, найденные еще в ранних тестовых сборках. Вот два самых крупных недостатка новой ОС:

Снижение игровой производительности из-за защиты VBS

В Windows 11 были введены усиленные технологии безопасности и они, судя по всему, крайне негативно влияют на производительность в играх. Если говорить точнее, то разница с Windows 10 в зависимости от конкретной игры может варьироваться от статистической погрешности до огромных значений. Виновником этого недостатка является новая система безопасности и защиты данных VBS (Virtualization-based Security, описание на сайте Microsoft). Наличие данной проблемы также подтверждено в пресс-релизе UL Benchmarks - разработчика популярных бенчмарков 3DMark и PCMark.

Технология VBS задействует аппаратную виртуализацию для изоляции определенных данных (алгоритмов, технологий) в памяти. Этот защищенный регион памяти, по сути, изолирован от основной ОС. Одним из таких примеров решения безопасности является целостность кода ядра (обязательная политика HVCI), которая, как правило, называется целостностью памяти, которая использует VBS для значительного усиления применения политики целостности кода. Целостность кода в режиме ядра проверяет все драйверы и двоичные файлы режима ядра перед их запуском и предотвращает загрузку неподписанных драйверов или системных файлов в системную память.

Следует уточнить, что защита VBS будет по умолчанию отключена при обновлении с Windows 10 и при чистой установке ОС из официального ISO-образа (в большинстве случаев), но во всех OEM-устройствах она будет по умолчанию включена.

Ресурс PC Gamer провел тестирование игр с включенной VBS: среди прочего обнаружено 5% снижение частоты кадров в Far Cry New Dawn, 25% в Horizon Zero Dawn, 24% в Metro Exodus, 28% в Shadow of the Tomb Raider и 10% в 3DMark Time Spy.

Утечки памяти в Проводнике

Еще одна значительная проблема, обнаруженная участниками предварительного тестирования (u/gyrohan269 на Reddit) - это утечки памяти в стандартном приложении Проводник. В норме любое закрытое пользователем приложение должно быть выгружено из памяти, чтобы не занимать её по чем зря. Однако привычный всем Проводник в релизной версии Windows 11 (Build 22000.194) ведет себя иначе.

Судя по данным в Сети, данная проблема проявляется на любой версии Windows 11 вне зависимости от типа установки; в ходе собственного независимого тестирования мы также обнаружили эту проблему. Провести тест можно и самостоятельно: открываем много окон Проводника и смотрим в Диспетчере задач количество занятой им памяти, а затем закрываем окна по очереди и наблюдаем как количество занятой памяти НЕ уменьшается. Зачастую этот трюк срабатывает, но порой память все же высвобождается.

Соответственно, если в процессе работы вы открываете много окон Проводника, готовьтесь к возможным подтормаживаниям системы. Конечно, обладатели мощных ПК с огромным количеством ОЗУ вряд-ли почувствуют какую-либо разницу, но вот обладателям слабых сборок с малым количеством памяти придется несладко.

Кому-то эта проблема может показаться несущественной, однако мы считаем, что в современной ОС она просто не должна существовать в принципе. Что можно сказать о разработчиках Microsoft, если у альтернативных файловых менеджеров, таких как Files v2 и Shrestha Files Pro, таких ошибок нет и никогда не было? В данном случае пользователи могут ускорить решение проблемы, только сообщив о ней через приложение Feedback Hub, которое доступно для участников программы предварительного тестирования.

Если вы уже обновились до Windows 11 и заметили другие критические ошибки, пишите о них в комментариях!