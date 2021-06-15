Сегодня мы установили 'утёкшую' Windows 11. Вот, что вышло

'Если это действительно Windows 11, то лучше бы уж её назвали Windows 10.1'

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Кривотолки о том, что в Microsoft решили отказаться от концепции 'Windows 10 - это навсегда' и представить в ближайшие месяцы Windows 11, уже известны большинству заинтересованных - и все понимают, что слухи на пустом месте не берутся. Да и к Windows 10 претензии накопились у многих - недочёты в дизайне, навязчивая слежка и назойливая система обновлений, как минимум.

И вот - рраз - из ниоткуда появляется образ Windows 11, готовый к установке! Конечно же, мы не могли не попробовать.

Первые впечатления не радуют. По словам одного из наших новостных редакторов,

Если это действительно Windows 11, то лучше бы уж её назвали Windows 10.1.

Действительно, значимых изменений не видно нигде и ни в чём. Окно установки выглядит по-прежнему. Окна интерфейса изменились лишь в мелочах. Новшества панели задач вовсе выглядят пародией не то на Android, не то на macOS.

Реальная ли это Windows 11? Возможно, кто-то просто как следует поигрался с образом Windows 10 и выложил своё творчество на суд людской? Или это в Microsoft решили неформально опубликовать своё детище и посмотреть, насколько положительно его примут? Действительно ли этот образ опубликован против желания компании? Или это просто почти готовое обновление для Windows 10, предварительную версию которого забрал с собой на диске несправедливо уволенный сотрудник? Мы не знаем. Но, по крайней мере, можем посоветовать не устанавливать образ на своём главном компьютере или ноутбуке даже в пределах виртуальной машины. До крупного события Microsoft осталось меньше 2 недель. Тогда-то мы и узнаем точно, насколько приведённые в нашей статье снимки экрана будут близки к реальному будущему операционных систем Windows.