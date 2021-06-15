Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Сегодня мы установили 'утёкшую' Windows 11. Вот, что вышло

Закруглённое окно опций и Пуск по центру.... неужели - правда?
Закруглённое окно опций и Пуск по центру.... неужели - правда?
'Если это действительно Windows 11, то лучше бы уж её назвали Windows 10.1'
Сергей Тарасов,
Windows Софт
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Кривотолки о том, что в Microsoft решили отказаться от концепции 'Windows 10 - это навсегда' и представить в ближайшие месяцы Windows 11, уже известны большинству заинтересованных - и все понимают, что слухи на пустом месте не берутся. Да и к Windows 10 претензии накопились у многих - недочёты в дизайне, навязчивая слежка и назойливая система обновлений, как минимум.

И вот - рраз - из ниоткуда появляется образ Windows 11, готовый к установке! Конечно же, мы не могли не попробовать.

Первые впечатления не радуют. По словам одного из наших новостных редакторов,

Если это действительно Windows 11, то лучше бы уж её назвали Windows 10.1.

Действительно, значимых изменений не видно нигде и ни в чём. Окно установки выглядит по-прежнему. Окна интерфейса изменились лишь в мелочах. Новшества панели задач вовсе выглядят пародией не то на Android, не то на macOS.

Реальная ли это Windows 11? Возможно, кто-то просто как следует поигрался с образом Windows 10 и выложил своё творчество на суд людской? Или это в Microsoft решили неформально опубликовать своё детище и посмотреть, насколько положительно его примут? Действительно ли этот образ опубликован против желания компании? Или это просто почти готовое обновление для Windows 10, предварительную версию которого забрал с собой на диске несправедливо уволенный сотрудник? Мы не знаем. Но, по крайней мере, можем посоветовать не устанавливать образ на своём главном компьютере или ноутбуке даже в пределах виртуальной машины. До крупного события Microsoft осталось меньше 2 недель. Тогда-то мы и узнаем точно, насколько приведённые в нашей статье снимки экрана будут близки к реальному будущему операционных систем Windows.

Начинается всё так. Процедура установки не удивит никого, кто хоть раз переустанавливал Win 10, да и Win 8 и Win 7
Начинается всё так. Процедура установки не удивит никого, кто хоть раз переустанавливал Win 10, да и Win 8 и Win 7
Выбор языка
Выбор языка
Все 'улучшающие удобство использования' следилки видны на прежнем месте
Все 'улучшающие удобство использования' следилки видны на прежнем месте
Не выключайте свой компьютер, мы обо всём позаботимся, это может занять несколько час.... ой, минут
Не выключайте свой компьютер, мы обо всём позаботимся, это может занять несколько час.... ой, минут
Сразу после установки, без драйверов, обновлений и настроек. Иконка настроек будто бы взята из ранних версий Android
Сразу после установки, без драйверов, обновлений и настроек. Иконка настроек будто бы взята из ранних версий Android
Кстати, о настройках. Панель управления, которую частично взяли из Win 7, живёт и здравствует
Кстати, о настройках. Панель управления, которую частично взяли из Win 7, живёт и здравствует
Края окон действительно стали закруглёнными. Визуально базовая тема изменилась, как и звуки к ней.
Края окон действительно стали закруглёнными. Визуально базовая тема изменилась, как и звуки к ней.
Работать с современной ОС в виртуальной среде - не слишком быстрое удовольствие, даже с 3900XT, скажем мы вам
Работать с современной ОС в виртуальной среде - не слишком быстрое удовольствие, даже с 3900XT, скажем мы вам
Боковая панель извещений и быстрых настроек выглядит практически на 100% привычным образом
Боковая панель извещений и быстрых настроек выглядит практически на 100% привычным образом
И не только она. Сделанные не слишком качественно эффекты размытия оставлены в привычном каждому пользователю Win 10 виде
И не только она. Сделанные не слишком качественно эффекты размытия оставлены в привычном каждому пользователю Win 10 виде
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Источник(и)

Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1986 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 06 > Сегодня мы установили 'утёкшую' Windows 11. Вот, что вышло
Сергей Тарасов, 2021-06-15 (Update: 2021-06-15)

 