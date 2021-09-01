Финальная версия Windows 11 выйдет 5 октября

Microsoft подтвердила дату официального выхода Windows 11 - ОС начнет распространяться в виде обновления начиная с 5 октября. По планам корпорации, все совместимые компьютеры должны обновиться до середины 2022 года. Обещанная поддержка приложений Android также появится только в следующем году

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Microsoft подтвердила дату официального выхода Windows 11: 5 октября 2021 года. Начиная с этой даты все совместимые компьютеры на базе Windows 10 начнут получать обновление до финальной версии, а производители начнут продажи устройств с предустановленной Windows 11.

На данный момент Windows 11 доступна в виде тестовой сборки на каналах Dev и Beta для участников программы Insider Program. Уже сейчас ОС по большей степени готова и разработчики занимаются устранением оставшихся ошибок. К официальному релизу также должны появится такие возможности, как группирование окон, встроенный чат Teams, поддержка виджетов и другие изменения в интерфейсе.

Дополнительно Windows 11 получит такие особенности приставки Xbox Series X, как DirectStorage и Auto HDR. Если говорить точнее, функция Auto HDR уже доступна в тестовых сборках, но вот посмотреть на DirectStorage в действии Microsoft пока не дает. Кроме того, обещанная поддержка приложений Android не успевает к релизу и появится в виде обновления в 2022 году.

В Microsoft говорят, что тесно сотрудничают с Amazon и Intel для реализации поддержки Android приложений в Windows 11, потому для участников программы Insider Preview эта функция будет доступна уде в ближайшие месяцы.

Как бы там ни было, для многих официальная дата релиза ничего не значит, так как обновление будет распространятся волнами, а не всем и каждому. В Microsoft сообщают, что первыми новую ОС получат компьютеры с полностью совместимым железом. Другие ПК займут свое место в очереди на апгрейд соответственно своим параметрам - вручную доступность обновления можно будет проверить в Windows Update.