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Финальная версия Windows 11 выйдет 5 октября

Windows 11 выйдет 5 октября (Изображение: Microsoft)
Windows 11 выйдет 5 октября (Изображение: Microsoft)
Microsoft подтвердила дату официального выхода Windows 11 - ОС начнет распространяться в виде обновления начиная с 5 октября. По планам корпорации, все совместимые компьютеры должны обновиться до середины 2022 года. Обещанная поддержка приложений Android также появится только в следующем году
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇪🇸 ...
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Microsoft подтвердила дату официального выхода Windows 11: 5 октября 2021 года. Начиная с этой даты все совместимые компьютеры на базе Windows 10 начнут получать обновление до финальной версии, а производители начнут продажи устройств с предустановленной Windows 11. 

На данный момент Windows 11 доступна в виде тестовой сборки на каналах Dev и Beta для участников программы Insider Program. Уже сейчас ОС по большей степени готова и разработчики занимаются устранением оставшихся ошибок. К официальному релизу также должны появится такие возможности, как группирование окон, встроенный чат Teams, поддержка виджетов и другие изменения в интерфейсе.

Дополнительно Windows 11 получит такие особенности приставки Xbox Series X, как DirectStorage и Auto HDR. Если говорить точнее, функция Auto HDR уже доступна в тестовых сборках, но вот посмотреть на DirectStorage в действии Microsoft пока не дает. Кроме того, обещанная поддержка приложений Android не успевает к релизу и появится в виде обновления в 2022 году.

В Microsoft говорят, что тесно сотрудничают с Amazon и Intel для реализации поддержки Android приложений в Windows 11, потому для участников программы Insider Preview эта функция будет доступна уде в ближайшие месяцы.

Как бы там ни было, для многих официальная дата релиза ничего не значит, так как обновление будет распространятся волнами, а не всем и каждому. В Microsoft сообщают, что первыми новую ОС получат компьютеры с полностью совместимым железом. Другие ПК займут свое место в очереди на апгрейд соответственно своим параметрам - вручную доступность обновления можно будет проверить в Windows Update.

Источник(и)

Windows Experience Blog

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1377 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2442 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-09- 1 (Update: 2021-09- 1)

 