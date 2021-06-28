Qualcomm официально представила Snapdragon 888+ 5G - обновленную версию популярного флагманского чипсета 2021 года. Свежая версия чипа получила прибавку к производительности главного ядра, а также на 20% превосходит предшественника при выполнении ИИ-алгоритмов

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Компания Qualcomm представила на выставке MWC 2021 свой новый флагманский чипсет - к сожалению, им оказался вовсе не горячо ожидаемый Snapdragon 888 Pro. Чипмейкер показал Snapdragon 888+ 5G, который является разогнанной версией Snapdragon 888. Qualcomm прибегает к такому решению уже не первый год - ранее подобным образом были выпущены Snapdragon 865+ и Snapdragon 855+.

Как и упомянутые выше модели, Snapdragon 888+ 5G обладает повышенной частотой процессорных ядер и рядом небольших дополнительных доработок. В Qualcomm разогнали главное ядро ARM Cortex-X1 на архитектуре Kryo 680 до частоты 2.995 ГГц, заявив в характеристиках приблизительное значение 3.0 ГГц. Прирост тактовой частоты составляет всего 5% и, как видим, других ядер, помимо основного, не касается.

Дополнительно Qualcomm заявляет об улучшении производительности чипсета при работе с ИИ-алгоритмами. В цифрах имеем повышение с 26 триллионов операций в секунду до 32, при этом отвечающий за данный вид нагрузки сопроцессор тот же, что и у Snapdragon 888 - Hexagon 780