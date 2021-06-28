MWC 2021 | Qualcomm представила чипсет Snapdragon 888+ 5G с увеличенной до 3 ГГц частотой главного ядра
Компания Qualcomm представила на выставке MWC 2021 свой новый флагманский чипсет - к сожалению, им оказался вовсе не горячо ожидаемый Snapdragon 888 Pro. Чипмейкер показал Snapdragon 888+ 5G, который является разогнанной версией Snapdragon 888. Qualcomm прибегает к такому решению уже не первый год - ранее подобным образом были выпущены Snapdragon 865+ и Snapdragon 855+.
Как и упомянутые выше модели, Snapdragon 888+ 5G обладает повышенной частотой процессорных ядер и рядом небольших дополнительных доработок. В Qualcomm разогнали главное ядро ARM Cortex-X1 на архитектуре Kryo 680 до частоты 2.995 ГГц, заявив в характеристиках приблизительное значение 3.0 ГГц. Прирост тактовой частоты составляет всего 5% и, как видим, других ядер, помимо основного, не касается.
Дополнительно Qualcomm заявляет об улучшении производительности чипсета при работе с ИИ-алгоритмами. В цифрах имеем повышение с 26 триллионов операций в секунду до 32, при этом отвечающий за данный вид нагрузки сопроцессор тот же, что и у Snapdragon 888 - Hexagon 780
Как видно на слайдах из презентации, все прочие характеристики и параметры у Snapdragon 888+ 5G совпадают с таковыми у Snapdragon 888. По оценке Qualcomm, первые смартфоны на базе нового чипсета выпустят компании Asus, Honor, Motorola и Xiaomi, а появятся на рынке они в третьем квартале 2021 года.
Источник(и)
Qualcomm