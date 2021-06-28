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MWC 2021 | Qualcomm представила чипсет Snapdragon 888+ 5G с увеличенной до 3 ГГц частотой главного ядра

Snapdragon 888+ от Qualcomm (Изображение: Qualcomm)
Snapdragon 888+ от Qualcomm (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm официально представила Snapdragon 888+ 5G - обновленную версию популярного флагманского чипсета 2021 года. Свежая версия чипа получила прибавку к производительности главного ядра, а также на 20% превосходит предшественника при выполнении ИИ-алгоритмов
Alex Alderson, 🇺🇸
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Компания Qualcomm представила на выставке MWC 2021 свой новый флагманский чипсет - к сожалению, им оказался вовсе не горячо ожидаемый Snapdragon 888 Pro. Чипмейкер показал Snapdragon 888+ 5G, который является разогнанной версией Snapdragon 888. Qualcomm прибегает к такому решению уже не первый год - ранее подобным образом были выпущены Snapdragon 865+ и Snapdragon 855+.

Как и упомянутые выше модели, Snapdragon 888+ 5G обладает повышенной частотой процессорных ядер и рядом небольших дополнительных доработок. В Qualcomm разогнали главное ядро ARM Cortex-X1 на архитектуре Kryo 680 до частоты 2.995 ГГц, заявив в характеристиках приблизительное значение 3.0 ГГц. Прирост тактовой частоты составляет всего 5% и, как видим, других ядер, помимо основного, не касается.

Дополнительно Qualcomm заявляет об улучшении производительности чипсета при работе с ИИ-алгоритмами. В цифрах имеем повышение с 26 триллионов операций в секунду до 32, при этом отвечающий за данный вид нагрузки сопроцессор тот же, что и у Snapdragon 888 - Hexagon 780 

Как видно на слайдах из презентации, все прочие характеристики и параметры у Snapdragon 888+ 5G совпадают с таковыми у Snapdragon 888. По оценке Qualcomm, первые смартфоны на базе нового чипсета выпустят компании Asus, Honor, Motorola и Xiaomi, а появятся на рынке они в третьем квартале 2021 года.

(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
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(Изображение: Qualcomm)

Источник(и)

Qualcomm

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senior Tech Writer - 3696 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
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Alex Alderson, 2021-06-28 (Update: 2021-06-28)

 