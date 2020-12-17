Qualcomm анонсировала новые чипсеты QCC305x для TWS наушников
TWS-наушники постепенно стали одним из наиболее популярных видов беспроводных наушников и на сегодняшний день присутствуют во всех ценовых категориях: от супер-бюджетных до невероятно дорогих моделей. Qualcomm представила чипсеты новой серии, которые предназначены для моделей среднего уровня, но при этом имеют некоторые возможности представителей высокого уровня, что по мнению компании будут актуальны в 2021 году.
Самой важной технологией в списке, вероятно, является Bluetooth Low Energy Audio (LE Audio). В Qualcomm называют ее новым стандартом данной индустрии. Помимо множества важных характеристик, все из которых описаны в даташите чипсетов серии QCC305x, данная технология дает возможность трансляции аудио на несколько пар наушников одновременно.
Новые чипы также получили поддержку технологии Adaptive ANC (адаптивное активное шумоподавление), а также аудиокодека aptX Adaptive - он обеспечивает низкую задержку передачи аудиосигнала; помимо того, упоминается поддержка aptX Voice, cVc Echo Cancellation и cVc Noise Suppression (улучшает качество передачи речи во время голосовых звонков).
Теперь производители TWS наушников среднего уровня смогут предложить модели с более современными характеристиками и технологиями. Отдельно отмечается, что серия QCC305x максимально адаптирована для безотказной работы в паре со смартфонами на чипсетах Snapdragon, в том числе с флагманским Snapdragon 888, который поддерживает Bluetooth 5.2 и aptX.