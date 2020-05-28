Qualcomm Snapdragon 875 получит ядра Cortex-A78 и Cortex-X1
С начала 2020 прошло уже почти 6 месяцев и в Сети уже начинают циркулировать слухи о Qualcomm Snapdragon 875. Ранее в утечках освещалась лишь графическая подсистема этого чипсета, а о процессоре ничего конкретного не говорилось. Тем не менее, теперь мы знаем, что представленная вчера компанией ARM новая архитектура дебютирует в Snapdragon 875.
Новой информацией относительно флагманского чипсета поделился ресурс MyDrivers. Предполагается, что процессор получит супер-ядро с кастомной архитектурой Cortex-X1, а значит кластеры будут организованы по схеме 1+3+4: одно ядро Cortex-X1 + 3 производительных ядра Cortex-A78 + четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Более того, в MyDrivers уточняют, что архитектура Cortex-X1 также будет использоваться в чипсете от Samsung 2021 года выпуска - Exynos 1000. Последний также должен получить встроенную графику AMD RDNA.
Супер-ядро Cortex-X1 на 30% превосходит по производительности прошлогодние ядра Cortex-A77. Если говорить о ядрах Cortex-A78, то их производительность на 20% выше. Одним словом, все эти усовершенствования должны позволить Snapdragon 875 догнать чипы Apple A-серии. Наконец, источники ресурса говорят о том, что дебютирует чипсет в смартфоне от Xiaomi - это довольно необычно, так как зачастую новинки от Qualcomm достаются линейке Samsung Galaxy S.
Qualcomm Snapdragon 875 должен стать первым 5-нм чипом компании, а также получить модем X60 5G, который поддерживает стандарты mmWave и Sub6. Релиз нового чипсета, по слухам, должен состоятся в декабре 2020.