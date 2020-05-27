ARM представила архитектуру Cortex-A78 и Cortex-X1, на которых будут основаны флагманские чипсеты 2021 года
Компания ARM официально представила архитектуру ядер Cortex-A78, которая ляжет в основу чипсетов от Samsung, MediaTek (и др.) в 2021. Однако, в этом году компания решила удивить публику, представив еще и высокопроизводительную кастомную архитектуру, которая войдет в программу Cortex-X. По факту, при создании чипа на архитектуре Cortex-X1, производитель использовал тот же подход, что и Apple с Qualcomm в своих кастомных ARM-чипах.
Архитектура Cortex-A78 получила кодовое имя Hercules и станет последней в семействе Austin, которое появилось с выходом Cortex-A76 три года назад. Ядра на данной архитектуре будут обладать высокой энергоэффективностью, а долговременная производительность у них будет на 20% выше, чем у Cortex-A77. Улучшения производительности и эффективности стали возможны не только благодаря совершенствованию самой архитектуры, но также за счет перехода на 5-нм техпроцесс.
Cortex-X1 же, по сути, является аналогом кастомизированных и оптимизированных чипов Apple A-серии и Qualcomm Snapdragon 800-й серии. Более того, команда, что теперь работает в программе Cortex-X, ранее работала с Apple и Qualcomm над их кастомизированными вариантами чипсетов. Вполне вероятно, что ядра на этой архитектуре будут использоваться в загадочном будущем чипсете Samsung Exynos - это также косвенно подтверждается отказом Samsung от собственной архитектуры Mongoose.
Судя по всему, в 2021 мы увидим невероятно мощные и эффективные процессоры для смартфонов.