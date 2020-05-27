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Mali-G78 и Mali-G68 - новая мобильная графика от ARM

ARM Mali-G78 представлена официально (Изображение: ARM)
ARM Mali-G78 представлена официально (Изображение: ARM)
Новая ARM-графика Mali-G78 обладает улучшенной энергоэффективностью и обеспечивает 25% прирост производительности в сравнении с Mali-G77. Младшая Mali-G68 получила новый блок FMA и другие усовершенствования, но вмещает максимум 6 ядер (у G78 до 24 ядер).
Codrut Nistor | 27/05/2020
ARM телефоны планшетофоны планшеты Wearable Smart Home

Помимо новой процессорной архитектуры, компания ARM представила также две новых модели мобильной графики: Mali-G78 и Mali-G68.

Прошлогодняя Mali-G77 стала первой представительницей архитектуры Valhall и принесла серьезный прирост производительности над предшественницей. Расширять рамки возможного теперь продолжает Mali-G78: прирост производительности составляет 25%, и максимально возможное количество ядер увеличено до 24. Энергоэффективность также была улучшена, потому будущие игровые устройства получат также и прибавку к автономности.

Mali-G68 находится на один шаг ниже: она получила все возможности и технологии старшей модели, но может вместить лишь 6 ядер. Соответственно, она отлично покажет себя в устройствах средней ценовой категории и бюджетных моделях.

Кроме того, в ARM анонсировали сотрудничество с Crytek, благодаря которому движок CryEngine будет перенесен на Android, чтобы обеспечить "графику уровня настольных компьютеров на смартфонах". Правда сроки появления готовых продуктов с поддержкой игр на CryEngine (как и самих игр) не сообщаются. Точно известно лишь то, что однажды мы с вами будем тестировать Crysis на смартфоне!

ARM Mali-G68 (Изображение: ARM)
ARM Mali-G68 (Изображение: ARM)

Источник(и)

ARM Community (Mali-G78)

ARM (Mali-G68)

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Codrut Nistor, 2020-05-27 (Update: 2020-05-27)
Codrut Nistor
Editor of the original article: Codrut Nistor - News Editor

 