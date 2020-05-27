Mali-G78 и Mali-G68 - новая мобильная графика от ARM

Новая ARM-графика Mali-G78 обладает улучшенной энергоэффективностью и обеспечивает 25% прирост производительности в сравнении с Mali-G77. Младшая Mali-G68 получила новый блок FMA и другие усовершенствования, но вмещает максимум 6 ядер (у G78 до 24 ядер).

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Помимо новой процессорной архитектуры, компания ARM представила также две новых модели мобильной графики: Mali-G78 и Mali-G68.

Прошлогодняя Mali-G77 стала первой представительницей архитектуры Valhall и принесла серьезный прирост производительности над предшественницей. Расширять рамки возможного теперь продолжает Mali-G78: прирост производительности составляет 25%, и максимально возможное количество ядер увеличено до 24. Энергоэффективность также была улучшена, потому будущие игровые устройства получат также и прибавку к автономности.

Mali-G68 находится на один шаг ниже: она получила все возможности и технологии старшей модели, но может вместить лишь 6 ядер. Соответственно, она отлично покажет себя в устройствах средней ценовой категории и бюджетных моделях.