Mali-G78 и Mali-G68 - новая мобильная графика от ARM
Помимо новой процессорной архитектуры, компания ARM представила также две новых модели мобильной графики: Mali-G78 и Mali-G68.
Прошлогодняя Mali-G77 стала первой представительницей архитектуры Valhall и принесла серьезный прирост производительности над предшественницей. Расширять рамки возможного теперь продолжает Mali-G78: прирост производительности составляет 25%, и максимально возможное количество ядер увеличено до 24. Энергоэффективность также была улучшена, потому будущие игровые устройства получат также и прибавку к автономности.
Mali-G68 находится на один шаг ниже: она получила все возможности и технологии старшей модели, но может вместить лишь 6 ядер. Соответственно, она отлично покажет себя в устройствах средней ценовой категории и бюджетных моделях.
Кроме того, в ARM анонсировали сотрудничество с Crytek, благодаря которому движок CryEngine будет перенесен на Android, чтобы обеспечить "графику уровня настольных компьютеров на смартфонах". Правда сроки появления готовых продуктов с поддержкой игр на CryEngine (как и самих игр) не сообщаются. Точно известно лишь то, что однажды мы с вами будем тестировать Crysis на смартфоне!
Источник(и)
ARM Community (Mali-G78)
ARM (Mali-G68)