ARM представила ядра с альтернативной архитектурой Cortex-A78C

Не так давно ARM представила ядра с архитектурой Cortex-A78, которые с высокой вероятностью будут использоваться в флагманских чипсетах 2021 года. Теперь же компания заявила, что выпускает дополнительную вариацию A78C, которая будет использоваться в специфических сегментах - например, устройствах смешанной реальности (MR).

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Новые ядра ARM Cortex-A78C базируются на той же архитектуре, что и недавно анонсированные A78. Тем не менее, область применения и аудитория в данном случае несколько более специфическая. Как сообщает компания, новые ядра оптимизированы для "обеспечения высокой производительности при большой многопоточной нагрузке".

Как и стандартные ядра A78, новые A78C совместимы с интегрированной графикой Mali-G78. Тем не менее, компоновка ядер DynamiQ может существенно отличаться от привычных решений. У стандартного процессора с ядрами A78 обычно используется компоновка big.LITTLE: три кластера по формуле 1+3+4.

Тем не менее, в случае A78C все 8 ядер процессора могут быть "большими", без "малых" A55s и одного дополнительного X1. Согласно ARM, такие мощные чипы будут необходимы для "цифрового погружения". Под эти термином в компании подразумевают виртуальную и дополненную реальность, а также все области применения, где необходима высокая вычислительная мощность.

Ядра Cortex-A78C также получили новейшие технологии безопасности от ARM. Среди таких стоит отметить функцию Pointer Authentication (PAC) - она позволяет снизить вероятность успеха ROP- и JOP-атак на 60% и 40% соответственно. Еще одной интересной особенностью процессоров на ядрах Cortex A78C станет наличие кэш-памяти третьего уровня объемом 8 МБ.

В ARM надеются, что процессоры с ядрами Cortex-A78C будут востребованы в устройствах профессионального и корпоративного сегмента: ноутбуках, игровых гарнитурах, шлемах виртуально реальности. И хотя для смартфонов лучше подходит A78, ожидается, что A78C может появится в особо продвинутых игровых моделях.