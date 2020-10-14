Apple зарегистрировала 8 моделей MacBook - переход на ARM все ближе?

Компания Apple зарегистрировала восемь различных моделей Mac в EEC. Пять из них совершенно новые и, вероятно, содержат совершенно новую аппаратную начинку. Судя по всему, мы действительно увидим MacBook на ARM уже в ноябре.

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Apple зарегистрировала новые модели MacBook в организации EEC (исполнительный орган Европейского Экономического Сообщества). Первоисточником этой информации стал ресурс Apple Insider. Уточняется также, что три из восьми зарегистрированных моделей уже существовали ранее, а вот остальные пять являются совершенно новыми.

Три существующие модели - A2147, A2158 и A2182- ранее регистрировались как устройства на macOS Catalina, но теперь прошли перерегистрацию с версией macOS Big Sur.