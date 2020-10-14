Apple зарегистрировала 8 моделей MacBook - переход на ARM все ближе?
Apple зарегистрировала новые модели MacBook в организации EEC (исполнительный орган Европейского Экономического Сообщества). Первоисточником этой информации стал ресурс Apple Insider. Уточняется также, что три из восьми зарегистрированных моделей уже существовали ранее, а вот остальные пять являются совершенно новыми.
Три существующие модели - A2147, A2158 и A2182- ранее регистрировались как устройства на macOS Catalina, но теперь прошли перерегистрацию с версией macOS Big Sur.
Новые модели A2348, A2438, A2439, A2337 и A2338 также прошли регистрацию с операционной системой macOS Big Sur. К сожалению, никаких уточнений относительно характеристик данных устройств не приводится. Тем не менее, сам факт появления новинок увеличивает шансы того, что новые MacBook на ARM будут представлены в ноябре.
Источник(и)
EEC (1) (2), Apple Insider