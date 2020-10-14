Notebookcheck

Apple зарегистрировала 8 моделей MacBook - переход на ARM все ближе?

Apple вовсю готовится представить новые MacBook (Изображение: Notebookcheck)
Apple вовсю готовится представить новые MacBook (Изображение: Notebookcheck)
Компания Apple зарегистрировала восемь различных моделей Mac в EEC. Пять из них совершенно новые и, вероятно, содержат совершенно новую аппаратную начинку. Судя по всему, мы действительно увидим MacBook на ARM уже в ноябре.
Alex Alderson, 🇺🇸
Apple ARM MacBook

Apple зарегистрировала новые модели MacBook в организации EEC (исполнительный орган Европейского Экономического Сообщества). Первоисточником этой информации стал ресурс Apple Insider. Уточняется также, что три из восьми зарегистрированных моделей уже существовали ранее, а вот остальные пять являются совершенно новыми.

Три существующие модели - A2147, A2158 и A2182- ранее регистрировались как устройства на macOS Catalina, но теперь прошли перерегистрацию с версией macOS Big Sur.

Новые модели A2348, A2438, A2439, A2337 и A2338 также прошли регистрацию с операционной системой macOS Big Sur. К сожалению, никаких уточнений относительно характеристик данных устройств не приводится. Тем не менее, сам факт появления новинок увеличивает шансы того, что новые MacBook на ARM будут представлены в ноябре.

(Изображение: EEC)
(Изображение: EEC)

Источник(и)

EEC (1) (2), Apple Insider

Ещё по теме

Нас ждут очередные клавиатурные инновации от Apple (Изображение: Apple)
Apple MacBook: сначала стеклянные тачпады, а теперь еще и стеклянные клавиши? 14/07/2020
Apple Mac на ARM-процессорах будут поддерживать быстрый интерфейс Intel Thunderbolt (Изображение: Intel)
Поддержка Thunderbolt появится на Apple Mac с процессорами ARM 09/07/2020
Многие производители в этом году переходят на 120 Гц, но Apple упускает тренд. (Изображение: OnePlus)
Google Pixel 5, Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2 и Xiaomi Mi 10 Pro+ должны получить 120-Гц дисплеи, чего не скажешь о Apple iPhone 12 Pro/Pro Max 06/07/2020
iOS 14 получила сразу несколько новых функций (Изображение Apple)
WWDC 2020 | Apple анонсировала iOS 14 с улучшенным интерфейсом и новым функционалом 23/06/2020
Apple снова переходит на другие процессоры - эпохальное событие? (Изображение: Apple)
WWDC 2020 | Apple официально объявила о переходе с Intel на ARM: вся линейка компьютеров Mac будет переведена на новые процессоры 23/06/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 10 > Apple зарегистрировала 8 моделей MacBook - переход на ARM все ближе?
Alex Alderson, 2020-10-14 (Update: 2020-10-14)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 