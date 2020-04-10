Есть вероятность, что в Google Pixel 5 будет установлен кастомный 5-нм чипсет Exynos с ядрами Cortex-A78
Последние пару лет чипсеты Samsung Exynos продолжают разочаровывать низкими показателями. В особенности хорошо это видно на примере Exynos 990, который не способен сравниться со Snapdragon 865 по большинству показателей. Однако, в Сети появилась информация о том, что Samsung разрабатывает эксклюзивный чипсет для Google.
Название нового чипа пока остается в тайне. Если верить информации в источнике, официальный релиз чипсета может состояться уже в этом году. Утверждается, что он будет производится по 5-нм техпроцессу Samsung LPE. То есть, судя по всему он будет находится в одном поколении с будущим Kirin 1020 и предполагаемым Snapdragon 875.
В состав процессорной части чипсета войдут два ядра с архитектурой Cortex-A78, еще два ядра Cortex-A76 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Месяцем ранее слухи утверждали, что Samsung откажется от собственных ядер Mongoose и, как видим, этот сценарий вполне может реализоваться. В состав чипсета также войдет неанонсированная графика Mali MP20. Судя по всему, Google имплементирует собственные ISP и NPU вместо решений Samsung.
Остается лишь один вопрос - будет ли готов этот чипсет к моменту выхода Pixel 5, который состоится в октябре. Недавно, кстати, поступала информация о том, что Google хотят отказаться от Snapdragon 865 из-за его дороговизны. Однако, тот факт, что ARM еще официально ни слова не сказала об архитектуре Cortex A78, вызывает некоторые сомнения в правдивости всей приведенной информации.