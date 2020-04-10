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Есть вероятность, что в Google Pixel 5 будет установлен кастомный 5-нм чипсет Exynos с ядрами Cortex-A78

Новый Exynos будет сильно отличаться от текущих чипов Samsung. (Изображение: The Verge)
Новый Exynos будет сильно отличаться от текущих чипов Samsung. (Изображение: The Verge)
Всего пару недель назад появились слухи о том, что Google будет использовать Snapdragon 865 в грядущем Pixel 5. Тем не менее, теперь в Сети появилась информация о том, что в Samsung работают над эксклюзивным чипсетом для Google, который будет производится по 5-нм техпроцессу и содержать процессор с архитектурой Cortex-A78.
Ricci Rox | 10/04/2020
Android ARM Google Nexus / Pixel слухи телефоны

Последние пару лет чипсеты Samsung Exynos продолжают разочаровывать низкими показателями. В особенности хорошо это видно на примере Exynos 990, который не способен сравниться со Snapdragon 865 по большинству показателей. Однако, в Сети появилась информация о том, что Samsung разрабатывает эксклюзивный чипсет для Google.

Название нового чипа пока остается в тайне. Если верить информации в источнике, официальный релиз чипсета может состояться уже в этом году. Утверждается, что он будет производится по 5-нм техпроцессу Samsung LPE. То есть, судя по всему он будет находится в одном поколении с будущим Kirin 1020 и предполагаемым Snapdragon 875.

В состав процессорной части чипсета войдут два ядра с архитектурой Cortex-A78, еще два ядра Cortex-A76 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Месяцем ранее слухи утверждали, что Samsung откажется от собственных ядер Mongoose и, как видим, этот сценарий вполне может реализоваться. В состав чипсета также войдет неанонсированная графика Mali MP20. Судя по всему, Google имплементирует собственные ISP и NPU вместо решений Samsung. 

Остается лишь один вопрос - будет ли готов этот чипсет к моменту выхода Pixel 5, который состоится в октябре. Недавно, кстати, поступала информация о том, что Google хотят отказаться от Snapdragon 865 из-за его дороговизны. Однако, тот факт, что ARM еще официально ни слова не сказала об архитектуре Cortex A78, вызывает некоторые сомнения в правдивости всей приведенной информации.

Источник(и)

Sammobile

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Ricci Rox, 2020-04-10 (Update: 2020-04-10)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 