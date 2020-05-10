Компания Vivo работает над собственным чипсетом

Зарегистрированная в сентябре 2019 торговая марка вполне может скрывать под собой фирменный чипсет, над которым работают в Vivo. Пока что информации о предполагаемом чипе совсем мало.

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Если не считать Huawei/Honor, то буквально все китайские производители смартфонов используют в своих устройствах чипсеты от Qualcomm, MediaTek и (реже) Samsung. Huawei является крупнейшим в мире производителем коммуникационного оборудования, потому у компании есть ресурсы и мощности для выпуска собственных чипов. Теперь же вдруг оказалось, что и дочерняя компания BBK - Vivo - также готова выпускать фирменные чипсеты.

Пост Digital Chat Station в соцсети Weibo раскрывает информацию о том, что Vivo еще в сентябре 2019 подала заявку на патент собственного чипа. Что самое интересное, еще одна дочерняя компания концерна BBK - Oppo - также работает над собственным чипом. Жаль, но больше никаких подробностей на эту тему пока не известно.

Вообще, ребята в BBK International выбрали очень хитрую тактику завоевания рынка, организовав множество суббрендов с различным позиционированием и ценовой политикой. В итоге, сейчас это единственна китайская компания-производитель смартфонов, которая может позволить себе выпуск собственных чипов. Oppo и Vivo особенно хорошо продвинулись в продвижении современных технологий в массы, потому для их смартфонов фирменные чипсеты вполне могут оказаться уместными.

Однако, пусть Vivo и зарегистрировали новую торговую марку, могут пройти месяцы или даже годы, прежде чем мы увидим новый чипсет в действии. Кроме того, вряд-ли компания разрабатывает кастомную архитектуру - скорее всего будут использоваться стандартные ARM-ядра. В любом случае, мы были бы рады увидеть новых игроков на рынке, который практически полностью захватили Qualcomm, MediaTek и Kirin.