Компания Vivo работает над собственным чипсетом
Если не считать Huawei/Honor, то буквально все китайские производители смартфонов используют в своих устройствах чипсеты от Qualcomm, MediaTek и (реже) Samsung. Huawei является крупнейшим в мире производителем коммуникационного оборудования, потому у компании есть ресурсы и мощности для выпуска собственных чипов. Теперь же вдруг оказалось, что и дочерняя компания BBK - Vivo - также готова выпускать фирменные чипсеты.
Пост Digital Chat Station в соцсети Weibo раскрывает информацию о том, что Vivo еще в сентябре 2019 подала заявку на патент собственного чипа. Что самое интересное, еще одна дочерняя компания концерна BBK - Oppo - также работает над собственным чипом. Жаль, но больше никаких подробностей на эту тему пока не известно.
Вообще, ребята в BBK International выбрали очень хитрую тактику завоевания рынка, организовав множество суббрендов с различным позиционированием и ценовой политикой. В итоге, сейчас это единственна китайская компания-производитель смартфонов, которая может позволить себе выпуск собственных чипов. Oppo и Vivo особенно хорошо продвинулись в продвижении современных технологий в массы, потому для их смартфонов фирменные чипсеты вполне могут оказаться уместными.
Однако, пусть Vivo и зарегистрировали новую торговую марку, могут пройти месяцы или даже годы, прежде чем мы увидим новый чипсет в действии. Кроме того, вряд-ли компания разрабатывает кастомную архитектуру - скорее всего будут использоваться стандартные ARM-ядра. В любом случае, мы были бы рады увидеть новых игроков на рынке, который практически полностью захватили Qualcomm, MediaTek и Kirin.