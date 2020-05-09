Notebookcheck

Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 768G дебютирует вместе со смартфоном Redmi K30 5G Speed Edition уже 11 мая

Redmi K30 Speed Edition увидит свет 11 мая (Изображение: xianjingmaoxian в Twitter)
Redmi K30 Speed Edition увидит свет 11 мая (Изображение: xianjingmaoxian в Twitter)
Бренд Redmi готовится представить еще одного члена линейки K30 - Redmi K30 Speed Edition. Особенностью новинки станет новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 768G, а презентация намечена на 11 мая.
Anil Satyanarayana | 09/05/2020
5G Android Chinese Tech телефоны слухи

Компания Qualcomm впечатлилась достижениями MediaTek, которая представила целых два новых чипсета за неделю, и также решила выпустить новый чип. И хотя официального подтверждения со стороны производителя еще не было, уже точно известно, что работать новинка будет на чипсете Qualcomm Snapdragon 768. Собственно, данный чип дебютирует в Redmi K30 5G Speed Edition.

Смартфон уже появился на JD.com, да и по некоторым другим утечкам можно составить примерное представление о характеристиках его чипсета. Процессорная часть чипа включает в себя два производительных ядра Cortex A-76 и шесть энергоэффективных ядер Cortex A-55. Частота производительного кластера достигает 2.8 ГГц, а энергоэффективного - от 1.8 до 2.4 ГГц. В целом, по производительности новый чипсет будет немного превосходить Snapdragon 765G, который также содержит кластеры с частотой 2.4 и 2.2 ГГц соответственно. Новый чип также содержит встроенный модем 5G, а графика такая же, как у младшего собрата - Adreno 620. Правда, работать она будет на более высокой частоте: 750 МГц против 625 МГц. Собственно, до релиза чипсета Qualcomm другие подробности будут оставаться неизвестными.

В целом, будет довольно интересно посмотреть на то, как Snapdragon 768G покажет себя относительно MediaTek Dimensity 800. Исторически сложилось так, что Qualcomm всегда буквально вытирал ноги об MediaTek, но с тех прошло некоторое время и тайваньский производитель стремительно догоняет своих конкурентов, что наглядно демонстрирует пример Helio G90T в Redmi Note 8 Pro. Осталось дождаться презентации, что запланирована на 11 мая.

Ещё по теме

Exynos 990 - сплошное разочарование (Изображение: Samsung)
Galaxy S20+ на Exynos 990 с треском проигрывает Redmi Note 8 Pro по игровой производительности 04/05/2020
Redmi Note 9 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представлены официально: MediaTek Helio G85 и ценник от $200 01/05/2020
Похоже, что автономность стала главной причиной выбора 60-Гц дисплея для Redmi K30 Pro. (Источник: Xiaomi)
Генеральный директор Redmi объяснил почему Redmi K30 Pro ограничился только 60-Гц дисплеем 25/03/2020
Redmi K30 Pro может предложить почти все, что необходимо пользователю. (Источник: Redmi)
Xiaomi презентовала новых убийц флагманов – Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition 24/03/2020
Redmi Note 9S. (Источник: YouTube)
Xiaomi презентовала Redmi Note 9S: вариация Redmi Note 9 Pro для всего мира 23/03/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 768G дебютирует вместе со смартфоном Redmi K30 5G Speed Edition уже 11 мая
Anil Satyanarayana, 2020-05- 9 (Update: 2020-05- 9)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 