Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 768G дебютирует вместе со смартфоном Redmi K30 5G Speed Edition уже 11 мая
Компания Qualcomm впечатлилась достижениями MediaTek, которая представила целых два новых чипсета за неделю, и также решила выпустить новый чип. И хотя официального подтверждения со стороны производителя еще не было, уже точно известно, что работать новинка будет на чипсете Qualcomm Snapdragon 768. Собственно, данный чип дебютирует в Redmi K30 5G Speed Edition.
Смартфон уже появился на JD.com, да и по некоторым другим утечкам можно составить примерное представление о характеристиках его чипсета. Процессорная часть чипа включает в себя два производительных ядра Cortex A-76 и шесть энергоэффективных ядер Cortex A-55. Частота производительного кластера достигает 2.8 ГГц, а энергоэффективного - от 1.8 до 2.4 ГГц. В целом, по производительности новый чипсет будет немного превосходить Snapdragon 765G, который также содержит кластеры с частотой 2.4 и 2.2 ГГц соответственно. Новый чип также содержит встроенный модем 5G, а графика такая же, как у младшего собрата - Adreno 620. Правда, работать она будет на более высокой частоте: 750 МГц против 625 МГц. Собственно, до релиза чипсета Qualcomm другие подробности будут оставаться неизвестными.
В целом, будет довольно интересно посмотреть на то, как Snapdragon 768G покажет себя относительно MediaTek Dimensity 800. Исторически сложилось так, что Qualcomm всегда буквально вытирал ноги об MediaTek, но с тех прошло некоторое время и тайваньский производитель стремительно догоняет своих конкурентов, что наглядно демонстрирует пример Helio G90T в Redmi Note 8 Pro. Осталось дождаться презентации, что запланирована на 11 мая.