Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 768G дебютирует вместе со смартфоном Redmi K30 5G Speed Edition уже 11 мая

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Компания Qualcomm впечатлилась достижениями MediaTek, которая представила целых два новых чипсета за неделю, и также решила выпустить новый чип. И хотя официального подтверждения со стороны производителя еще не было, уже точно известно, что работать новинка будет на чипсете Qualcomm Snapdragon 768. Собственно, данный чип дебютирует в Redmi K30 5G Speed Edition.

Смартфон уже появился на JD.com, да и по некоторым другим утечкам можно составить примерное представление о характеристиках его чипсета. Процессорная часть чипа включает в себя два производительных ядра Cortex A-76 и шесть энергоэффективных ядер Cortex A-55. Частота производительного кластера достигает 2.8 ГГц, а энергоэффективного - от 1.8 до 2.4 ГГц. В целом, по производительности новый чипсет будет немного превосходить Snapdragon 765G, который также содержит кластеры с частотой 2.4 и 2.2 ГГц соответственно. Новый чип также содержит встроенный модем 5G, а графика такая же, как у младшего собрата - Adreno 620. Правда, работать она будет на более высокой частоте: 750 МГц против 625 МГц. Собственно, до релиза чипсета Qualcomm другие подробности будут оставаться неизвестными.

В целом, будет довольно интересно посмотреть на то, как Snapdragon 768G покажет себя относительно MediaTek Dimensity 800. Исторически сложилось так, что Qualcomm всегда буквально вытирал ноги об MediaTek, но с тех прошло некоторое время и тайваньский производитель стремительно догоняет своих конкурентов, что наглядно демонстрирует пример Helio G90T в Redmi Note 8 Pro. Осталось дождаться презентации, что запланирована на 11 мая.