Xiaomi презентовала новых убийц флагманов – Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi представила Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition, которые имеют одно из лучших аппаратных обеспечений на рынке и могут сделать практически все, чего от них ждут мобильные энтузиасты, имея при этом чрезвычайно приятные ценники.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Несколько месяцев назад Xiaomi выпустила Redmi K30, который разочаровал многих фанатов, а вот K30 Pro компания приберегла на потом, назначив выход этой модели после запуска своего главного флагмана Mi 10. Последний был выпущен пару недель назад, так что на днях Xiaomi презентовала Redmi K30 Pro в Китае после нескольких недель многообещающих намеков.

Redmi K30 Pro получил 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung. Однако, в отличие от K30, частота обновления данной панели – 60 Гц, так как компания не упомянула никаких других показателей во время презентации. Тем не менее дисплей предлагает частоту дискретизации 180 Гц для улучшения игрового взаимодействия. Экран поддерживает HDR10+, имеет максимальную яркость 1200 нит и контрастность 5 000 000:1.

На задней панели Redmi K30 Pro Zoom Edition размещен круглый модуль с камерами, где расположились следующие 4 датчика: основной 64-МП, вероятно, это Sony IMX686, 8-МП телеобъектив с 30-кратным цифровым зумом (3-кратным оптическим), 50-мм макро-/телеобъектив и 13-МП ультраширокоугольный объектив с углом обзора 123 градуса. Оптическая стабилизация присутствует на телеобъективе, и на основном 64-МП датчике.

Для сравнения обычный K30 Pro имеет в арсенале только 64-МП основной сенсор, 13-МП ультраширокоугольный объектив, 50-мм макрообъектив и 2-МП портретную камеру. Телеобъектива нет.

Дисплей K30 Pro почти безрамочный: как указала компания соотношение экрана к передней панели составляет 92.7%. Как и в прошлогодних моделях K20 и K20 Pro, в новинке выдвижная селфи-камера, которая, судя по словам производителя, выезжает за 0.58 секунды. Разрешения фронтальной камеры составляет 20 МП, также она может записывать видео со скоростью 120 к/с. Кстати, основная 64-МП камера способна захватывать видео в формате 8K.

Сердце Redmi K30 Pro – Snapdragon 865, оперативная память – LPDDR5, а накопитель – UFS 3.1. K30 Pro стал первым смартфоном, получившим хранилище UFS 3.1. Устройство, конечно же, поддерживает 5G, а также Wi-Fi 6. В смартфоне использована система охлаждения, включающая испарительную камеру из нержавеющей стали для борьбы с перегревом и торможением устройства.

Redmi K30 Pro также оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт, которая позволяет полностью зарядить смартфон всего за 63 минуты. Также устройство обладает линейным вибрационным двигателем, который обеспечивает «трехкратную интенсивность» и улучшенное тактильное взаимодействие. Среди прочих характеристик – двухчастотный GPS, NFC, ИК-излучатель и 3.5-мм аудио разъем.

Redmi K30 Pro также защищен по протоколу IP53. Это означает наличие защиты от пыли и воды, но без погружения в нее: речь идет только о попадании капель под углом не более 60 градусов. Конечно, этого недостаточно, но, по крайней мере, производитель был честен с нами.

Цены

Redmi K30 Pro 6/128 ГБ - 2999 юаней ($425)

Redmi K30 Pro 8/128 ГБ - 3399 юаней ($480)

Redmi K30 Pro 8/256 ГБ - 3699 юаней ($520)

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8/128 ГБ - 3799 юаней ($535)

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8/256 ГБ - 3999 юаней ($565)

Необходимо отметить, что в базовой версии Redmi K30 Pro с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ используется память LPDDR4X и UFS 3.0 соответственно.

Источник всех изображений – Redmi.