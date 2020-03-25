Генеральный директор Redmi объяснил почему Redmi K30 Pro ограничился только 60-Гц дисплеем

Redmi K30 Pro, безусловно, имеет множество плюсов, но дисплей с высокой частотой обновления в их число не входит. В тоже время, обычный Redmi K30 обладает данной функцией, что порядком запутало многих. Генеральный директор компании объяснил, почему дела обстоят именно так.

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Хотя Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom уже называют «убийцами флагманов», не все характеристики этих смартфонов действительно топовые. В частности, серия K30 Pro оснащена дисплеями с частотой обновления 60 Гц, а не 120-Гц или 144-Гц панелями, которые производители обычно ставят на свои флагманские модели. Конечно, 60 Гц – тоже не худший вариант, но Xiaomi вполне могла использовать в новинках тот же 120-Гц экран, что и в обычном Redmi K30.

Естественно, у многих сразу же возникли вопросы, почему Xiaomi выбрала 60-Гц панель для Pro-версии Redmi K30. Особенно на фоне того, что AMOLED-дисплей из K30 Pro должен обеспечивать более высокую яркость и точность цветопередачи, чем ЖК-панель в обычном K30. Именно поэтому генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) решил прояснить причины выбора 60-Гц панели для K30 Pro.

Как указывает ресурс Gizmochina, во время пресс-конференции Вейбинг заявил, что выбор аппаратного обеспечения для серии Redmi K30 был сделан еще десять месяцев назад. Следовательно, Xiaomi очень тщательно подошла к вопросу характеристик смартфонов, так что списать 60-Гц дисплей на случайность – нельзя.

Вейбинг отметил, что главная причина выбора панели с частотой обновления 60 Гц – продление срока службы аккумулятора. Похоже, что затраты заряда на более продвинутый дисплей были бы довольно существенными, раз Xiaomi пошла на такой компромисс. Предположительно, даже 90-Гц экран серьезно отразился бы на автономности устройства, поскольку Redmi K30 Pro итак оснащена множеством других флагманских энергоемких компонентов.

Выводы делайте сами. Мы не исключаем ту версию, что панель с более низкой частотой обновления позволила минимизировать производственные затраты на Redmi K30 Pro. С другой стороны, дисплеи в обоих «убийцах флагманов», итак довольно хороши: они поддерживают HDR10+, имеют частоту дискретизации 180 Гц и максимальную яркость 1200 нит.