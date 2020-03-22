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Из-за COVID-19 и отсутствия сервисов Google объем продаж Huawei стал меньше, чем у Xiaomi

Серия Redmi Note (на фото Note 8 Pro) оставалась хитом продаж Xiaomi в течение последних нескольких лет. (Источник: Xiaomi)
Серия Redmi Note (на фото Note 8 Pro) оставалась хитом продаж Xiaomi в течение последних нескольких лет. (Источник: Xiaomi)
Несмотря на то, что за последние несколько лет уровень продаж Xiaomi увеличился, крупнейшим китайским производителем смартфонов в международных рейтингах оставался Huawei. Однако, судя по данным Strategy Analytics, положение наконец-то изменилось.
Craig Ward | 22/03/2020
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Согласно статистическим данным Strategy Analytics за февраль Xiaomi продала 6 млн смартфонов по всему миру, а Huawei – 5.5 млн. При этом еще в 2019 году по объемам продаж Huawei занимала второе место на мировом рынке, но за прошлый год ее позиции существенно ослабли, из-за запрета сотрудничества с американскими компаниями.

Вплоть до февраля Huawei удавалось опережать Xiaomi в объемах продаж, пока во многих регионах Китая не ввели комендантский час и не ограничили передвижение. Однако на наш взгляд, данное снижение просто отражает зависимость Huawei от китайского рынка.

Аппаратное обеспечение флагманов Huawei отличается высочайшим качеством, но отсутствие мобильных сервисов Google (например, того же Play Store) усложняет бренду конкуренцию на многих западных рынках, где потребители привыкли использовать приложения от Google. При этом показатели продаж Xiaomi также сократились, однако для данной компании последствия могли оказаться не столь ощутимыми, благодаря популярности ее устройств на европейском и индийском рынках.

В целом по всему миру в феврале 2020 года продажи смартфонов упали на 38% в годовом исчислении, поскольку многие правительства ввели ограничения на передвижение, а потребители в условиях неопределенности начали сокращать расходы .

Мировая статистика продаж за февраль 2020. (Источник: Strategy Analytics/Sina Tech)
Мировая статистика продаж за февраль 2020. (Источник: Strategy Analytics/Sina Tech)

Источник(и)

Strategy Analytics, Android Central

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Craig Ward, 2020-03-22 (Update: 2020-03-22)

 