Huawei Mate 40 Pro не получит сервисы Google, так как Трамп продлил запреты

Mate 30 Pro стал первым флагманом Huawei без сервисов Google и, судя по всему, Mate 40 Pro постигнет та же участь, ведь президент США продлил запреты для китайских компаний еще на год.

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Холодные отношения между Huawei и правительством США длятся уже 2 года - можно отмечать красный день в календаре. Все проблемы начались из-за того, что китайским компаниям, в том числе Huawei, больше не разрешается вести бизнес с любой из американских компаний — из этого всего вытекает и запрет на использование сервисов Google на смартфонах производителя.

Многие ждали, что запреты не будут продлены и попросту отменятся по истечению срока, но реальность, как всегда, разочаровывает. Всего день назад президент США Дональд Трамп продлил запреты на ведение бизнеса с китайскими компаниями.