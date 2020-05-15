Huawei Mate 40 Pro не получит сервисы Google, так как Трамп продлил запреты
Холодные отношения между Huawei и правительством США длятся уже 2 года - можно отмечать красный день в календаре. Все проблемы начались из-за того, что китайским компаниям, в том числе Huawei, больше не разрешается вести бизнес с любой из американских компаний — из этого всего вытекает и запрет на использование сервисов Google на смартфонах производителя.
Многие ждали, что запреты не будут продлены и попросту отменятся по истечению срока, но реальность, как всегда, разочаровывает. Всего день назад президент США Дональд Трамп продлил запреты на ведение бизнеса с китайскими компаниями.
Это означает, что, как и Mate 30 Pro с P40 Pro, будущий флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro обойдется без сервисов Google Play. Для большинства покупателей из-за этого он будет совершенно не интересен, что довольно печально. Ожидается, что Mate 40 Pro получит новый 5-нм процессор Kirin 1020.