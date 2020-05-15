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Huawei Mate 40 Pro не получит сервисы Google, так как Трамп продлил запреты

У Mate 30 Pro тоже не было сервисов Google (Изображение: Expert Reviews)
У Mate 30 Pro тоже не было сервисов Google (Изображение: Expert Reviews)
Mate 30 Pro стал первым флагманом Huawei без сервисов Google и, судя по всему, Mate 40 Pro постигнет та же участь, ведь президент США продлил запреты для китайских компаний еще на год.
Ricci Rox | 15/05/2020
ARM бизнес Chinese Tech телефоны

Холодные отношения между Huawei и правительством США длятся уже 2 года - можно отмечать красный день в календаре. Все проблемы начались из-за того, что китайским компаниям, в том числе Huawei, больше не разрешается вести бизнес с любой из американских компаний — из этого всего вытекает и запрет на использование сервисов Google на смартфонах производителя.

Многие ждали, что запреты не будут продлены и попросту отменятся по истечению срока, но реальность, как всегда, разочаровывает. Всего день назад президент США Дональд Трамп продлил запреты на ведение бизнеса с китайскими компаниями.

Это означает, что, как и Mate 30 Pro с P40 Pro, будущий флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro обойдется без сервисов Google Play. Для большинства покупателей из-за этого он будет совершенно не интересен, что довольно печально. Ожидается, что Mate 40 Pro получит новый 5-нм процессор Kirin 1020.

Источник(и)

Белый дом на PocketNow

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Ricci Rox, 2020-05-15 (Update: 2020-05-15)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 