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Huawei выпустила обновление до EMUI 10.1 для 13 устройств

EMUI 10.1 доступна для ряда смартфонов Huawei (Изображение: Huawei на ITHome)
EMUI 10.1 доступна для ряда смартфонов Huawei (Изображение: Huawei на ITHome)
Компания Huawei начала распространение обновления EMUI 10.1 для ряда собственных смартфонов и моделей суббренда Honor. Последняя версия оболочки содержит ряд нововведений, а для смартфонов Honor она носит название Magic UI 3.1.
Alex Alderson | 01/06/2020
Android Chinese Tech телефоны Software

В Huawei сообщают, что свежее обновление оболочки EMUI 10.1 уже доступно для целого ряда устройств. В список моделей получивших апдейт вошли в том числе и смартфоны Honor. Пока что суммарно новую прошивку получат 13 разных моделей, но среди них отсутствуют популярные Huawei P30 и P30 Pro, а также Mate 30 с Mate 30 Pro. При этом в отдельных регионах, включая Китай, данные аппараты уже получили свежую EMUI 10.1, что довольно странно.

На данный момент в официально списке на обновление присутствую такие модели:

Huawei (EMUI 10.1)

Honor (Magic UI 3.1)

Перечисленные устройства должны получить EMUI 10.1 по воздуху (OTA), но можно также самостоятельно скачать файл через приложение поддержки Huawei. Пока что этот список актуален для Китая, но в ближайшее время новая версия оболочки станет доступной и для других регионов. 

Среди нововведений EMUI 10.1 значатся новые функции, а также видеочат MeeTime и умный помощник Celia.

(Изображение: Huawei на ITHome)

Источник(и)

ITHome на Gizchina

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Alex Alderson, 2020-06- 1 (Update: 2020-06- 1)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 