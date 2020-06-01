Huawei выпустила обновление до EMUI 10.1 для 13 устройств

В Huawei сообщают, что свежее обновление оболочки EMUI 10.1 уже доступно для целого ряда устройств. В список моделей получивших апдейт вошли в том числе и смартфоны Honor. Пока что суммарно новую прошивку получат 13 разных моделей, но среди них отсутствуют популярные Huawei P30 и P30 Pro, а также Mate 30 с Mate 30 Pro. При этом в отдельных регионах, включая Китай, данные аппараты уже получили свежую EMUI 10.1, что довольно странно.