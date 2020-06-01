Huawei выпустила обновление до EMUI 10.1 для 13 устройств
В Huawei сообщают, что свежее обновление оболочки EMUI 10.1 уже доступно для целого ряда устройств. В список моделей получивших апдейт вошли в том числе и смартфоны Honor. Пока что суммарно новую прошивку получат 13 разных моделей, но среди них отсутствуют популярные Huawei P30 и P30 Pro, а также Mate 30 с Mate 30 Pro. При этом в отдельных регионах, включая Китай, данные аппараты уже получили свежую EMUI 10.1, что довольно странно.
На данный момент в официально списке на обновление присутствую такие модели:
Huawei (EMUI 10.1)
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20X 4G
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei nova 5 Pro
- Huawei MediaPad M6 8.4
- Huawei MediaPad M6 10.8
- Huawei MediaPad M6 high-energy version
Honor (Magic UI 3.1)
- Honor 20
- Honor 20 PRO
- Honor V20
- Honor Magic2
Перечисленные устройства должны получить EMUI 10.1 по воздуху (OTA), но можно также самостоятельно скачать файл через приложение поддержки Huawei. Пока что этот список актуален для Китая, но в ближайшее время новая версия оболочки станет доступной и для других регионов.
Среди нововведений EMUI 10.1 значатся новые функции, а также видеочат MeeTime и умный помощник Celia.