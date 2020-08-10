В сентябре остановится производство чипсетов для Huawei
Huawei производит не только смартфоны, но и процессоры для них, что в наши дни могут себе позволить считанные конкуренты. Однако, в отличие от Samsung, которая действительно имеет собственные производственные линии, компания Huawei заказывала выпуск чипсетов на фабрике TSMC. Как анонсировалось ранее, вследствие торговых ограничений со стороны США, сотрудничество этих компаний было прекращено и вот теперь мы наблюдаем результаты данного решения.
Партнеры Huawei и поставщики уже не могут размещать новые заказы на продукцию с 15 мая, а последние поставки партнерам от Huawei назначены на 14 сентября текущего года. По этой причине, исполнительный директор мобильного подразделения Ю Чжэндун (также известный как Ричард Ю) публично признал, что производство чипсетов HiSilicon останавливается 15 сентября.
Соответственно, исчезновение чипсетов Kirin - это лишь вопрос времени, так как в один прекрасный день у производителя банально не хватит необходимых компонентов для выпуска новых устройств. В Huawei заявляли ранее, что намерены запустить собственную линию по производству чипсетов, однако пока-что это так и осталось в планах.
На данный момент совершенно неизвестно, каким образом компания продолжит выпуск смартфонов и прочих гаджетов, но вполне вероятно, что в Huawei перейдут на чипы MediaTek Dimensity, которые стремительно набирают популярность.