TSMC подтвердила, что больше не принимает заказы от Huawei
TSMC остановила все сделки с Huawei. Сделано это было для соответствия новым торговым правилам, которые запрещают американским и другим компаниям, что поставляют технику в США, сотрудничать с Huawei.
То есть, теперь TSMC не будет выполнять заказы на продукцию Huawei, которые были размещены начиная с 15 мая 2020 и позже. Соответственно, поставка последней партии для китайской компании произойдет 14 сентября.
Инвесторы TSMC могут побаиваться того, что теперь заказов у фабрики стало гораздо меньше - все же Huawei были самым крупным клиентом. Тем не менее, председатель TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил, что у них наметился "хороший прогресс" в привлечении новых заказов, которые перекроют образовавшийся недостаток.
Согласно предварительным прогнозам, в третьем квартале 2020 года суммарный доход TSMC должен составить 10.7 миллиардов долларов. Тем не менее, обновленные метрики говорят о том, что за тот же период фабрика сможет заработать все 11.5 миллиардов. В целом, за 2020 год компания должна заработать на 20% больше, чем в 2019 - сказывается популярность 5G-чипсетов и развитие данной технологии.