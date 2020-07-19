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TSMC подтвердила, что больше не принимает заказы от Huawei

TSMC работает соответственно последних запретов на экспорт от США (Изображение: TSMC)
TSMC работает соответственно последних запретов на экспорт от США (Изображение: TSMC)
Тайваньская фабрика по производству полупроводниковой продукции (TSMC) поставляет чипсеты, процессоры и другие чипы для большого количества производителей, среди которых есть и Huawei. Однако, из-за торгового конфликта с США, TSMC теперь не разрешено работать с китайскими компаниями и та поспешила отчитаться, что от Huawei заказы больше не принимает.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇪🇸
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TSMC остановила все сделки с Huawei. Сделано это было для соответствия новым торговым правилам, которые запрещают американским и другим компаниям, что поставляют технику в США, сотрудничать с Huawei.

То есть, теперь TSMC не будет выполнять заказы на продукцию Huawei, которые были размещены начиная с 15 мая 2020 и позже. Соответственно, поставка последней партии для китайской компании произойдет 14 сентября.

Инвесторы TSMC могут побаиваться того, что теперь заказов у фабрики стало гораздо меньше - все же Huawei были самым крупным клиентом. Тем не менее, председатель TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил, что у них наметился "хороший прогресс" в привлечении новых заказов, которые перекроют образовавшийся недостаток.

Согласно предварительным прогнозам, в третьем квартале 2020 года суммарный доход TSMC должен составить 10.7 миллиардов долларов. Тем не менее, обновленные метрики говорят о том, что за тот же период фабрика сможет заработать все 11.5 миллиардов. В целом, за 2020 год компания должна заработать на 20% больше, чем в 2019 - сказывается популярность 5G-чипсетов и развитие данной технологии.

Источник(и)

Nikkei Asian Review

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Deirdre O'Donnell, 2020-07-19 (Update: 2020-07-19)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 