ChinaTimes опубликовали список 5-нм чипов, которые будут производиться на фабрике TSMC в 2022 году

В приведенном списке упоминаются всплывавшие ранее в утечках 5-нм чипы, включая процессоры AMD Zen 4 и видеокарты на архитектуре RDNA3, а также чипсет Qualcomm Snapdragon 875 и видеокарта Nvidia Hopper. Кроме того, вновь подтверждается информация, что Intel может начать сотрудничество с TSMC уже в следующем году.

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TSMC готовится к началу производства 5-нм продукции уже в текущем квартале, а первая 5-нм продукция должна выйти с фабрики уже во второй половине 2020. Источникам ресурса ChinaTimes удалось получить доступ к подробным планам по выпуску 5-нм продукции на 2021 - 2022 год и, судя по всему, Intel все-таки станет клиентом TSMC.



По данным ChinaTimes, TSMC нарастит пиковую производственную мощность 5-нм продукции к 2022 году (1 миллион кремниевых пластин). Планы на 2020 скромные, так как включают всего три продукта: чипсеты Apple A14 / A14X Bionic и HiSilicon Kirin 1000, а также NPU, которые попадут на рынок в третьем квартале года. План на 2021 и 2022 пока совмещенный, потому точные даты выпуска той или иной продукции пока неизвестны. В этот список вошли процессоры AMD Zen 4 с видеокартами RDNA3, чипсет Qualcomm Snapdragon 875 и видеокарта Nvidia Hopper, релиз которых как раз и намечен на вышеуказанный период. Однако, в списке также есть продукты, о которых доселе ничего известно не было:

модем Qualcomm X60 5G

чипсет MediaTek Dimensity 2000 со встроенным 5G модемом

чипсет Apple A15 Bionic

чипсет Huawei HiSilicon Kirin 1100 и серверные процессоры

видеокарты Intel Xe

Судя по всему, Intel все же планирует начать расширенное сотрудничество с TSMC, правда речь идет вовсе не о процессорах. Пока неизвестно, пропустят ли в Intel 7-нм техпроцесс для видеокарт Xe DG2, но переход на 5 нм в срок 1-2 года - это явное доказательство намерения компании составить равную конкуренцию AMD с Nvidia и выпустить высокопроизводительную потребительскую видеокарту.