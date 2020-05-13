ChinaTimes опубликовали список 5-нм чипов, которые будут производиться на фабрике TSMC в 2022 году
TSMC готовится к началу производства 5-нм продукции уже в текущем квартале, а первая 5-нм продукция должна выйти с фабрики уже во второй половине 2020. Источникам ресурса ChinaTimes удалось получить доступ к подробным планам по выпуску 5-нм продукции на 2021 - 2022 год и, судя по всему, Intel все-таки станет клиентом TSMC.
По данным ChinaTimes, TSMC нарастит пиковую производственную мощность 5-нм продукции к 2022 году (1 миллион кремниевых пластин). Планы на 2020 скромные, так как включают всего три продукта: чипсеты Apple A14 / A14X Bionic и HiSilicon Kirin 1000, а также NPU, которые попадут на рынок в третьем квартале года. План на 2021 и 2022 пока совмещенный, потому точные даты выпуска той или иной продукции пока неизвестны. В этот список вошли процессоры AMD Zen 4 с видеокартами RDNA3, чипсет Qualcomm Snapdragon 875 и видеокарта Nvidia Hopper, релиз которых как раз и намечен на вышеуказанный период. Однако, в списке также есть продукты, о которых доселе ничего известно не было:
- модем Qualcomm X60 5G
- чипсет MediaTek Dimensity 2000 со встроенным 5G модемом
- чипсет Apple A15 Bionic
- чипсет Huawei HiSilicon Kirin 1100 и серверные процессоры
- видеокарты Intel Xe
Судя по всему, Intel все же планирует начать расширенное сотрудничество с TSMC, правда речь идет вовсе не о процессорах. Пока неизвестно, пропустят ли в Intel 7-нм техпроцесс для видеокарт Xe DG2, но переход на 5 нм в срок 1-2 года - это явное доказательство намерения компании составить равную конкуренцию AMD с Nvidia и выпустить высокопроизводительную потребительскую видеокарту.