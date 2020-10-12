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Huawei вновь сможет заказывать процессоры у TSMC, но есть подвох

Чип, произведенный по 28-нм техпроцессу (Изображение: Flickr)
Чип, произведенный по 28-нм техпроцессу (Изображение: Flickr)
Правительство США наложило ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei, в результате чего последняя лишилась возможности заказа полупроводниковой продукции у TSMC. История эта тянется уже довольно давно, но в ней наметился прогресс: судя по всему, TSMC скоро сможет вновь работать с Huawei. Правда, предлагаемые условия китайскому производителю явно не понравятся.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
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Запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei в конце концов привел к тому, что даже Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая выпускала процессоры Kirin для китайского производителя, вынуждена была прекратить работу над всеми заказами. В итоге, поставки полупроводниковой продукции для Huawei остановились в сентябре 2020.

Ожидается, что эти обстоятельства серьезно повлияют на доступность флагманских смартфонов Huawei: это касается как грядущих новинок серии Mate 40, так и гибкой модели премиум-класса Mate X2 - все они, судя по утечкам, будут основаны на чипсете Kirin 9000.

Тем не менее, по свежим данным с ресурса Sina.com, TSMC получила особую лицензию, которая позволит вновь выполнять заказы для Huawei - неужели случилось чудо? Для обеих компаний возобновление сотрудничества было бы крайне выгодным, но есть одна деталь, что перечеркивает весь позитив в этой новости.

Если верить источнику, Huawei дадут доступ только к устаревшим техпроцессам - каким именно не уточняется, но скорее всего речь идет о производственных линиях TSMC, что выпускают 28-нм продукцию. На данный момент 28-нм техпроцесс действительно считается устаревшим - это времена Tegra K1, на секундочку.

Если вся эта информация подтвердится официально, то Huawei (как и TSMC) вообще нет смысла использовать лицензию. Процессоры на 28-нм техпроцессе явно не смогут конкурировать даже с текущими поколениями чипов, не говоря уже о будущих - TSMC уже собирается обновлять свои производственные линии под выпуск 3-нм продукции. То есть, новая лицензия, даже если она реальна, по сути ничего не меняет в текущем положении дел.

Источник(и)

Sina, PhoneArena

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Deirdre O'Donnell, 2020-10-12 (Update: 2020-10-12)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 